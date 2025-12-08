Texas

¡Atención, Laredo! Cierran vía clave entre Lomas del Sur y Carretera 359: horarios y rutas alternas

Se exhortó a los conductores a transitar a baja velocidad por la zona de trabajo.

Por Jheilyn Cermeño
Lunes, 08 de diciembre de 2025 a las 10:20 am
¡Atención, Laredo! Cierran vía clave entre Lomas del Sur y Carretera 359: horarios y rutas alternas

El Departamento de Transportación de Texas (TxDOT) informó que se realizarán cierres alternos de carriles en el Libramiento Cuatro Vientos durante toda esta semana debido a la construcción de un paso elevado.

El cierre se llevará a cabo en horario diurno, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Sin embargo, se menciona en otro punto que los trabajos serán entre 8:00 de la mañana y 3:00 de la tarde desde este lunes 8 hasta el próximo 12 de diciembre.

Cierran vía clave entre Lomas del Sur y Carretera 359

Al respecto, el cierre alterno de carriles ocurrirá entre el bulevar Lomas del Sur y la carretera 359.

Además, se precisa que el área de afectación se localiza específicamente a una milla y media al sur de la carretera 359 y una milla al norte del bulevar Lomas del Sur.

La restricción se debe a la colocación de barreras de concreto o separadores de carriles de cemento, lo cual requiere el trabajo de maquinaria pesada.

También habrá entrada y salida de camiones y camionetas de la construcción, precisó La Mañana de Nuevo Laredo en su sitio web.

En tal sentido, se exhortó a los conductores a transitar a baja velocidad por la zona de trabajo.

Esto es crucial tanto por la entrada y salida de unidades de construcción como para proteger a las cuadrillas de trabajadores en el área.

El cierre de carriles será alternado para evitar un cierre total de la vía.

Vías alternas recomendadas

  1. Interstate 35 (I-35):

    • Es la principal vía norte-sur que atraviesa Laredo.

    • Los conductores pueden tomar la I-35 y luego volver a conectar con las carreteras locales pertinentes (como la US 83 o la Highway 359) para evitar por completo el Loop 20.

  2. US Highway 83 (US 83):

    • Esta vía ofrece una alternativa que se conecta con varias áreas de Laredo, especialmente útil para el tráfico que se dirige más al sur o que necesita moverse entre el centro de la ciudad y las zonas perimetrales.

También puede visitar nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

 

 

 

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Florida
Miami
tecnologia
Lunes 08 de Diciembre - 2025
AMÉRICA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América