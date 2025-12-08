Walmart remata juguetes por menos de 10 dólares hasta agotar la existencia: estos son los productos que entran en la oferta

Suscríbete a nuestros canales

Walmart ha activado su estrategia de liquidación de inventario antes de las festividades de fin de año, enfocando un segmento de su mercancía en la Sección de Juguetes de Liquidación. Esta reducción de precios incluye mercancía que, aunque fue clasificada como bestseller al inicio de la temporada, forma parte de los excedentes que el minorista busca agotar. La tienda ha reajustado los precios para ofrecer una variedad de artículos por menos de 10 dólares, atrayendo a los compradores de última hora.

Acceso a productos Bestseller a bajo costo

La característica principal de esta liquidación es que no se limita a inventario antiguo o poco popular. Gran parte del surtido en la Sección de Juguetes de Liquidación de Walmart incluye versiones de artículos que lograron alta popularidad. Estos productos, que estaban clasificados como bestseller en sus categorías, se están vendiendo ahora con un precio final que se ubica por debajo de la barrera de los 10 dólares.

Estrategia de inventario y precios finales

Para obtener los precios de menos de 10 dólares en la liquidación, los clientes deben acudir a las secciones designadas de Clearance o utilizar la aplicación móvil de Walmart para escanear los códigos de barras. Los artículos que alcanzan este precio final a menudo se identifican en el sistema con un descuento que supera el 50% de su valor minorista original, una práctica común para deshacerse de los excedentes estacionales.

Un comprador habitual de ofertas comentó sobre la estrategia:

"He encontrado sets de construcción que costaban 20 dólares y ahora están a 8. Es la única manera que tengo de comprar algunos regalos. Es cuestión de ir y escanear el precio."

Otro cliente que revisaba la sección de liquidación comentó:

"Normalmente los bestseller no bajan de precio hasta después de Navidad, pero este año están moviendo mucho inventario. Me llevé un juego por $7.50."

La meta de la empresa es completar esta fase de liquidación antes del 25 de diciembre para enfocarse en la siguiente etapa de rebajas de artículos de temporada invernal, que comienza inmediatamente después de Navidad.

