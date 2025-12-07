El paso que muchos mexicanos olvidan antes de pedir la visa: así evitas rechazos y retrasos en 2025

Suscríbete a nuestros canales

Tramitar documentos para viajar a Estados Unidos puede generar dudas entre los solicitantes mexicanos, especialmente sobre si deben iniciar con el pasaporte o con la visa B1/B2.

La respuesta tiene un orden obligatorio y conocerlo evita retrasos, pagos innecesarios o citas rechazadas. El proceso, aunque sencillo, exige documentación específica y pasos que conviene seguir al pie de la letra para avanzar sin contratiempos.

Primero el pasaporte: requisito indispensable para la visa

El trámite comienza con el pasaporte mexicano, ya que el formulario DS-160, base de toda solicitud de visa americana, pide el número del pasaporte desde las primeras secciones.

Además, exige que el nombre, apellidos y datos personales coincidan exactamente con los impresos en el documento. Por ello, sin un pasaporte vigente, el sistema no permite avanzar.

En 2025, los costos actualizados del pasaporte son:

3 años: $1,730 pesos

6 años: $2,350 pesos

10 años: $4,120 pesos

Descuento del 50% para personas con discapacidad, adultos mayores de 60 años y trabajadores agrícolas temporales en Canadá:

3 años: $865 pesos

6 años: $1,175 pesos

10 años: $2,060 pesos

Los requisitos incluyen formato de solicitud, comprobante de pago, identificación oficial y, en caso de menores, documentación adicional y comparecencia de padres y tutores.

Las citas pueden agendarse por teléfono (55 893-24827), por internet en citas.sre.gob.mx o mediante WhatsApp al (+52) 55893-24827.

Después la visa B1/B2: entrevistas, costos y plazos

Con el pasaporte vigente, el solicitante puede iniciar inmediatamente la gestión de la visa americana de turista. El proceso requiere:

Pasaporte vigente

Formulario DS-160

Cuenta en el Servicio Oficial de Citas

Pago de $185 USD

Cita en el CAS para huellas biométricas

Cita en la Embajada o Consulado para la entrevista

En primeras solicitudes, la entrevista es obligatoria; en renovaciones puede no serlo. Los oficiales consulares analizan la intención del viaje, vínculos con México y capacidad económica.

Hablan español, por lo que no es necesario dominar inglés. Tras la aprobación, la visa puede entregarse por paquetería DHL o recogerse en el CAS.

