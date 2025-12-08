¡Récord histórico! GWM consolida su liderazgo global con más de 16 millones de unidades vendidas, impulsando un fuerte crecimiento con tecnologías innovadoras

Suscríbete a nuestros canales

Con un firme compromiso hacia la innovación tecnológica y respaldada por su portafolio de productos diseñado para todos los escenarios y todas las cadenas de movimiento, GWM continúa afianzando un crecimiento sostenido en el mercado automotriz internacional.

Al cierre de noviembre, la compañía superó los 16 millones de unidades vendidas a nivel global, reflejo de su influencia perdurable y su capacidad de adaptación en un entorno altamente competitivo.

Fiel a su tradición de manufactura de alta calidad, GWM fortalece de manera constante su matriz de productos, con especial énfasis en el desarrollo de tecnologías inteligentes. Esta estrategia ha impulsado su expansión internacional y refuerza su posicionamiento como referente de innovación, incrementando de forma continua su competitividad y el valor de su marca en los principales mercados del mundo.

El 1 de diciembre, Great Wall Motor Company Limited (GWM) anunció los resultados de ventas correspondientes a noviembre de 2025, consolidando un desempeño sobresaliente en el mercado global:

Ventas totales: 133,216 vehículos nuevos, lo que representa un crecimiento interanual del 4.57%.

Vehículos de nueva energía (NEV) alcanzaron 40,113 unidades, con un incremento del 11.43%, reflejando la sólida apuesta de la compañía por la movilidad sostenible.

Modelos premium sumaron 41,155 unidades con un precio superior a 200,000 yuanes, un aumento del 31.56%, reafirmando la preferencia de los consumidores por la gama alta de GWM.

Mercados internacionales con 57,309 unidades vendidas fuera de la China continental, un crecimiento del 32.70%, estableciendo un nuevo récord en la expansión global de la compañía.

En el acumulado de enero a noviembre de 2025, GWM vendió 1,199,652 vehículos, lo que representa un aumento del 9.26% interanual y marca el mejor desempeño histórico de la empresa en los primeros once meses del año.

Con estos resultados, GWM reafirma su liderazgo en innovación, calidad y expansión internacional, consolidando su posición como uno de los fabricantes de automóviles más competitivos y visionarios del sector.

GWM demuestra fortaleza de marca y liderazgo tecnológico en el Salón del Automóvil de Guangzhou

En noviembre se inauguró la 23ª Exposición Internacional del Automóvil de Guangzhou, donde GWM presentó más de 30 vehículos de sus seis principales líneas de productos: HAVAL, WEY, TANK, ORA, POER y SOUO Motorcycles. GWM presentó oficialmente su VLA AD Large Model y ofreció un adelanto de la próxima generación del sistema AD impulsado por esta tecnología: CP Master.

Multitudes se congregaron en los stands de exposición de la tecnología Hi4, la terminal Hi4 Dujiangyan Smart Display y diferentes zonas interactivas, brindando a los visitantes una experiencia inmersiva e intuitiva de las fortalezas tecnológicas de GWM.

El totalmente eléctrico ORA 5 hizo su debut en el Salón del Automóvil de Guangzhou. De alcance global desde su origen, representa un verdadero "SUV eléctrico inteligente y a la moda". Gracias a su distintivo diseño de "estética natural" y tecnologías inteligentes prácticas, rápidamente se ha ganado el favor de los consumidores jóvenes.

También se presentó en el evento la TANK 300 Polar Edition, limitada a solo 300 unidades y que se agotó en apenas 15 minutos. La TANK 300 Polar Edition, equipada con una serie de características exclusivas para ambientes extremos, satisface tanto escenarios de nieve y hielo como el uso diario habitual, ofreciendo a los entusiastas del todoterreno una nueva opción para condiciones de frío extremo.

El nuevo WEY G9, equipado con la tecnología Hi4 de serie, redefine el desempeño híbrido de tracción integral con "la capacidad de una 4WD y la eficiencia de una 2WD". Este modelo también fue exhibido en el Salón del Automóvil de Tailandia en noviembre y se espera que entre oficialmente en mercados como Tailandia y Malasia a principios del próximo año.

Acelerando la globalización basada en el ecosistema para fortalecer la influencia global

GWM reafirmó su liderazgo tecnológico y compromiso con la innovación sostenible al entregar 100 vehículos de nueva energía a la COP30 y presentar una embarcación ecológica impulsada por hidrógeno. Al mismo tiempo, consolidó su estrategia de globalización con el reconocimiento de socios internacionales y la producción de su vehículo número 10,000 en Uzbekistán, mientras representantes de América Latina y Sudáfrica destacaron en China el desempeño y comodidad de sus modelos. Además, la compañía reunió técnicos internacionales en su sede para una capacitación intensiva con expertos y realidad virtual, con el objetivo de garantizar un servicio global unificado y de excelencia que asegure la seguridad en cada viaje.

Acerca de GWM



Con más de 30 años de trayectoria, presencia en más de 170 países y un sólido enfoque en innovación, sostenibilidad y tecnología, GWM se posiciona como una de las marcas automotrices de mayor proyección global. En Venezuela, de la mano del Grupo Venmotor, la marca inicia una nueva etapa marcada por la cercanía con el cliente, la calidad de producto y un firme compromiso con el futuro del país.

RRSS: @gwm_ve / www.gwm-ve.com / @gwm_global

