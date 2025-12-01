Visa americana: ¿Qué pasa con las citas y por qué los tiempos se disparan hasta 2027?

Suscríbete a nuestros canales

El trámite de visa americana continúa generando largas esperas para quienes buscan ingresar por primera vez a Estados Unidos, y los tiempos disponibles muestran que quienes inicien su solicitud este diciembre deberán preparar un proceso de varios meses antes de la entrevista consular.

Los Servicios Oficiales de Información y Citas de Visa de Estados Unidos mantienen actualizadas las proyecciones, y los tiempos de espera en México siguen extendiéndose.

Las fechas disponibles para tramitar la visa por primera vez

Las fechas aproximadas para una primera cita de solicitantes B1/B2 son las siguientes:

Ciudad Juárez: 12 de marzo de 2027

Guadalajara: 5 de noviembre de 2026

Hermosillo: 13 de agosto de 2026

Matamoros: 20 de agosto de 2026

Mérida: 4 de agosto de 2026

Ciudad de México: 9 de abril de 2026

Monterrey: 2 de diciembre de 2026

Nogales: 15 de abril de 2026

Nuevo Laredo: 10 de julio de 2026

Tijuana: 28 de mayo de 2026

Las demoras evidencian que 2026 será un año de alta demanda consular. En varias ciudades, los tiempos se extienden más allá de los 18 meses, lo que obliga a los solicitantes a anticipar su trámite para evitar retrasos adicionales si las agendas vuelven a saturarse.

Qué buscan los oficiales consulares y por qué niegan la visa

Para aprobar la visa americana, los oficiales consulares analizan los vínculos del solicitante con México. La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) permite negar el documento bajo la sección 214(b) cuando la persona no demuestra:

Que cumple los criterios de la visa solicitada.

Que viajará únicamente de forma temporal.

Que tiene lazos fuertes con su país de origen, como empleo, patrimonio, estudios o familia.

El proceso exige mostrar estabilidad económica, arraigo y planes claros de viaje, elementos clave para evitar una negativa durante la entrevista.

