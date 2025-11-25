Nuevas reglas aduaneras ponen en riesgo tu Green Card o visa: conoce los cambios

Suscríbete a nuestros canales

Nuevas regulaciones de control aduanero y de entradas y salidas incluyen ahora a los residentes permanentes y a los portadores de visas. La medida busca recopilar datos biométricos de extranjeros al entrar y salir del país, con el objetivo de inspeccionar de manera minuciosa a los residentes.

Expertos advirtieron que quienes obtuvieron la residencia mediante fraude o cometieron un crimen podrían perder su estatus.

¿A quiénes afecta la nueva regulación?

La regla definitiva tiene como propósito reforzar el control aduanero y de entradas y salidas de personas que no son ciudadanas estadounidenses. La medida cobija a dos grupos principales de viajeros: aquellos que tienen visas de cualquier tipo y, por primera vez, a los residentes permanentes legales que poseen una Green Card.

El programa busca recopilar los datos biométricos de todos los extranjeros al entrar y salir de Estados Unidos (EEUU).

Esta nueva regulación implica que los residentes permanentes serán inspeccionados de una manera mucho más minuciosa. El objetivo fundamental de este escrutinio es determinar si estas personas obtuvieron su residencia a través de fraude.

¿Por qué podrían los residentes permanentes perder su estatus?

La advertencia sobre la pérdida de la residencia permanente se concentra en casos muy específicos que involucran problemas con la ley o el cumplimiento de las condiciones migratorias.

A manera de ejemplo, si una persona obtuvo su residencia a través de un matrimonio ficticio o cometió un crimen grave, como manejar bajo los efectos del alcohol, puede correr el riesgo de ser detenido al momento de reingresar e incluso de ser deportado.

No obstante, si un residente tiene su pasado limpio, los expertos aseguran que no tendrá que preocuparse.

¿Cuál es la advertencia para los viajeros con Green Card?

Los expertos recomendaron a cualquier residente permanente que tenga dudas sobre su estatus migratorio consultar con su abogado de inmigración antes de viajar fuera de EEUU.

La inspección minuciosa implica que los residentes permanentes que tienen esta Green Card enfrentan riesgos inminentes en el sentido de poder perder esta residencia en muchas ocasiones.

Esta medida se suma a otra nueva norma que entrará en vigencia el próximo 26 de diciembre. Según la Patrulla de Aduanas y Fronteras (CBP), tomará fotos de todos los viajeros que no sean ciudadanos estadounidenses cada vez que entren o salgan del país a través de un aeropuerto o punto de entrada.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube