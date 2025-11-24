Charlotte lanza alivio económico para víctimas de operativos migratorios: descubre si tu familia califica

Suscríbete a nuestros canales

Tras los recientes operativos de la Patrulla Fronteriza que generaron inestabilidad laboral y económica en diversos sectores de la comunidad, el gobierno local de Charlotte movilizó un fondo de ayuda de $100 000 destinado a la protección de la vivienda.

A partir de este lunes 24 de noviembre, los residentes que han sufrido reducción de horas, pérdida de empleo o interrupción de ingresos podrán solicitar asistencia financiera para cubrir gastos de alquiler y servicios básicos según informa.

Esta medida, impulsada por el administrador Marcus D. Jones y respaldada por la alcaldesa Vi Lyles, busca ofrecer una respuesta inmediata ante la incertidumbre financiera que enfrentan los hogares de bajos ingresos justo antes de la temporada festiva.

Fondos y contacto

Según informa La Noticia, la administración logística de estos recursos recae sobre el Crisis Assistance Ministry (CAM), entidad que distribuirá los pagos directamente a los proveedores de servicios o arrendadores.

Sin embargo, es importante señalar que la identificación de las familias elegibles se realizará exclusivamente a través de aliados comunitarios de confianza que conocen de cerca las necesidades de los afectados.

Las personas que requieran este apoyo deben contactar directamente a la Coalición Latinoamericana (704-531-3848), al Charlotte Center for Legal Advocacy (704-376-1600), a OurBRIDGE for Kids (980-272-6022) o a la Carolina Migrant Network (carolinamigrantnetwork.org), quienes actuarán como el primer punto de contacto para canalizar la solicitud.

Requisitos

Para acceder a este alivio económico, los solicitantes deben cumplir con una serie de requisitos obligatorios establecidos por la ciudad para garantizar la transparencia del proceso.

Los interesados tendrán que presentar un comprobante de ingresos del hogar, una identificación oficial con fotografía y un número de Seguro Social válido.

Larissa Mañón Mervin, directora del Charlotte Center for Legal Advocacy, destacó que este esfuerzo conjunto entre el gobierno y las organizaciones sin fines de lucro tiene como objetivo principal asegurar que las familias trabajadoras mantengan la estabilidad de su techo frente a circunstancias externas adversas.

