Adultos sin seguro ya pueden vacunarse en Maryland a través de un nuevo programa estatal: sepa más

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador Wes Moore lanzó un nuevo programa destinado a proveer vacunas gratuitas a adultos mayores de 19 años sin seguro o con cobertura limitada en el estado de Maryland, Estados Unidos (EEUU).

Medios locales reseñaron que la iniciativa, respaldada por una inversión de $2.8 millones, busca proteger especialmente a las comunidades más vulnerables, como la población latina.

Adultos sin seguro ya pueden vacunarse en Maryland

Vacunas ofrecidas (gratuitas):

COVID-19

Influenza (gripe)

Sarampión

Neumonía

Herpes zóster (shingles)

Virus respiratorio sincitial (RSV)

Meena Seshamani, secretaria del Departamento de Salud de Maryland, destacó que facilitar el acceso "fortalecerá nuestros esfuerzos colectivos para reducir las disparidades en salud", reportó El Tiempo Latino en su sitio web.

¿Cómo y dónde conseguir las vacunas?

Las vacunas están disponibles de inmediato en los departamentos de salud locales de los siguientes condados:

Baltimore

Garrett

Montgomery

Somerset

Próximamente, se espera que más condados se sumen a la iniciativa.

Para obtener más información, los ciudadanos pueden llamar a su departamento de salud local o visitar el sitio web oficial: health.maryland.gov.

También visita nuestra sección: Servicios

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube