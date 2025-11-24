Ofrecen estacionamiento gratuito durante Navidad en esta ciudad de Carolina del Norte: descubre el horario

Suscríbete a nuestros canales

Con la llegada de la temporada navideña, la Ciudad de Winston-Salem, Carolina del Norte, tiene un regalo especial para todos: estacionamiento gratuito en áreas céntricas seleccionadas.

Esta iniciativa busca impulsar el comercio local y animar a la comunidad a disfrutar del ambiente festivo del centro sin tener que preocuparse por los parquímetros.

¿Cuándo estará disponible el estacionamiento gratuito en Winston-Salem, Carolina del Norte?

Aunque no se ha anunciado una exención de tarifas generalizada para toda la temporada 2025, la política habitual de la ciudad ya proporciona un alivio considerable.

Según el Departamento de Transporte de la Ciudad de Winston-Salem, el estacionamiento en la calle es gratuito después de las 5:00 p.m. de lunes a viernes y durante todo el fin de semana, indica City of Winston-Salem, On-Street Parking.

Esta política es fundamental, ya que el centro de la ciudad cuenta con más de 800 espacios de estacionamiento en la calle.

Además, las estructuras de estacionamiento que gestiona la Ciudad, como las cubiertas de 4th/Church y 6th/Cherry, suelen tener una tarifa de $1.00 por hora, con un máximo diario de $9.00.

Sin embargo, en ocasiones especiales y en días festivos federales y estatales específicos, las tarifas se suspenden.

Una Tradición de Apoyo Local

Las ciudades a menudo aprovechan el estacionamiento gratuito como una táctica para impulsar las ventas en las tiendas y negocios locales durante la temporada de compras más importante del año.

Al eliminar la tarifa de $1.50 por hora en la calle (que es la tarifa estándar durante el día, según la Ciudad de Winston-Salem, Estacionamiento en la Calle) y reducir los costos en las cubiertas en horarios clave, la administración municipal alienta a la gente a pasar más tiempo explorando la variedad de ofertas, desde boutiques únicas hasta encantadores restaurantes, que dan vida al paisaje de Winston-Salem.

El espíritu festivo de la ciudad ya se hace notar con eventos como el encendido del árbol y los desfiles navideños, que comienzan a principios de diciembre.

Ofrecer estacionamiento gratuito durante las horas pico de compras navideñas maximiza la afluencia a estos eventos y a las áreas comerciales cercanas.

¿Cómo aprovechar el estacionamiento gratuito en Carolina del Norte?

Para disfrutar de una experiencia de compra sin contratiempos, los visitantes deben tener en cuenta estos consejos importantes:

Planifica tu visita: Intenta llegar al centro después de las 5:00 p.m. de lunes a viernes, o en cualquier momento durante los sábados y domingos, para asegurarte de conseguir estacionamiento gratuito en la calle.

Aprovecha los decks: Las cubiertas de estacionamiento son una opción fantástica. No olvides que el programa "Park & Stroll" ofrece sellos de descuento para tarifas horarias más bajas, lo que lo convierte en una alternativa económica durante el día, indica The Downtown Winston-Salem Partnership.

Revisa la señalización: Siempre es bueno estar atento a la señalización de la zona. Cualquier espacio que no tenga el letrero de pago móvil (como la aplicación PayByPhone) está sujeto a las restricciones de tiempo que se publican.

Esta política de la ciudad convierte el estacionamiento en un pequeño pero significativo "regalo" navideño, facilitando que todos puedan disfrutar de la alegría de las fiestas y apoyar a los comerciantes de Winston-Salem.

La acción concreta de la administración muestra su compromiso activo con el crecimiento económico del centro en esta época tan importante del año.

