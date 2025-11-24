Mamografías gratuitas en Dallas: la última jornada de 2025 tiene fecha y ubicación, esto debe saber si busca atención

Suscríbete a nuestros canales

Un reconocido centro de salud en Texas, Estados Unidos (EEUU), lleva a cabo jornadas gratuitas de mamografías para las mujeres que residen en la ciudad de Dallas, y ya se ha revelado que por lo que resta de 2025 se ha habilitado solo una fecha más.

Descubre cuándo será, si eres elegible y cómo registrarse.

Hablamos del centro de salud mamaria del hospital Parkland ofrece mamografías para mujeres que residen en los siguientes códigos postales de Dallas: 75210, 75211, 75215, 75216, 75217, 75241, 75243, 75060 o 75061, como lo indican en el portal del centro de salud.

Tenga presente que la atención gratuita es para todas aquellas mujeres que tienen entre 40 y 74 años y no se ha hecho una mamografía en los últimos 12 meses.

Las mujeres deben tener en cuenta es que realizar una mamografía con regularidad es el mejor método de detección principal para detectar el cáncer de mama en una etapa temprana.

Recordemos que examen puede mostrar crecimientos en el seno u otros signos de cáncer de mama cuando son demasiado pequeños para que el paciente o su médico puedan detectarlos a simple vista.

Detalles sobre la última jornada anunciada de 2025

Tomando en cuenta lo mencionado en los puntos anteriores, si vive en el condado de Dallas y está interesado en programar su mamografía, puede hacerlo registrándose a continuación:

Sábado, 13 de diciembre: en el Moody Center for Breast Health: 5151 Maple Ave., Suite 1ª, Dallas, 75235. Desde las 7:00 de la mañana a las 12:00 pm: Parkland Health Join us for a mammogram screening December 13th.

Si lo prefiere, también puede registrarse llamando al 214-266-3333.

Entienda que la inscripción previa es obligatoria.

Así mismo, también puede optar por preguntar si hay oportunidad para fechas posteriores, aunque cuando se tiene definida una jornada se anuncia en la mencionada página web.

