Paga $50 y llévate hasta más de $450 en este banco de alimentos en Los Ángeles: llena tu despensa con una sola contribución

Los bancos de alimentos en Estados Unidos (EEUU) son organizaciones que luchan contra la inseguridad alimentaria y el hambre, para muchos son un pilar necesario en las localidades ya que en la actualidad hay muchos habitantes que se encuentran en situación de necesidad y no pueden cubrir sus requerimientos.

No hay un único a nivel estadal, de hecho, en California hay unos 24 registrados. En el caso del área metropolitana de Los Ángeles hay más de cuatro.

Sin embargo, hay uno es específico que destaca por tener activa cierta iniciativa que se mantiene en marcha y que le queda como anillo al dedo a aquellos que están dispuestos a realizar un pago base para llenar su despensa.

E incluso a quienes no tienen los $50, pero que pueden dar su tiempo a cambio.

Se trata de un modelo que funciona más como una cooperativa de comestibles que como un banco de alimentos tradicional.

Sepa cómo llevarse un carrito lleno de comida en Los Ángeles

Estamos hablando del World Harvest Food Bank, ubicado en 3100 Venice Blvd., Los Ángeles, CA 90019.

Este distribuye alimentos, productos básicos y artículos esenciales para la vida a personas en riesgo de inseguridad alimentaria, a través de su propia ubicación y una red de agencias asociadas.

Pero han implementado un programa llamado "Cart With a Heart" o “Carrito con Corazón”.

Así funciona:

Por una contribución de $50 a la caridad, recibes un carrito de compras lleno de alimentos.

Pero, de hecho, el banco de alimentos indica que el carrito contiene más de $500 en comestibles.

El carrito suele incluir una gran variedad de productos frescos (frutas y verduras que puedes elegir), proteínas (como carne, frijoles o tofu), panes, granos, refrigerios, bebidas y artículos esenciales para el hogar.

Además, no es necesario mostrar una identificación o probar tus ingresos para participar en este programa.

Está diseñado para alimentar a una familia de cinco personas durante un máximo de dos semanas.

Pero eso no es todo, para aquellos a los que les cuesta más realizar el aporte de los $50, tienen la alternativa de trabajar como voluntario durante 4 horas y recibir el carrito sin costo alguno.

El World Harvest Food Bank trabaja en de lunes a sábado, en un horario comprendido entre las 8:00 am a las 3:00 de la tarde.

Puedes conocer más sobre este banco de alimentos, directamente desde su página web: http://www.worldharvestla.org/.

