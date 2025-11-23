Las ciudades en EEUU con más popularidad para mudarse en 2026: estudio

Suscríbete a nuestros canales

Las preferencias de mudanza en Estados Unidos están cambiando de manera acelerada, y el nuevo estudio de moveBuddha lo confirma: las ciudades que antes encabezaban la lista, como Denver, ya no aparecen entre los destinos más deseados para 2026.

El análisis, basado en tendencias de búsqueda entre 2019 y 2025, muestra un sorpresivo ascenso de urbes medianas que combinan servicios urbanos con costos más bajos y menos aglomeración.

Las grandes ciudades del Oeste —Phoenix, Seattle y la propia Denver— registran caídas drásticas en el interés, llegando en algunos casos a desplomarse casi 50 %.

Entre las conclusiones más claras del informe destaca que los estadounidenses están dejando atrás los destinos “de moda” para mudarse a ciudades más equilibradas.

Y el listado de 2026 revela ese cambio de paradigma: Knoxville (Tennessee) y Tulsa (Oklahoma) lideran la clasificación nacional como los lugares que más atraerán nuevos residentes el próximo año.

Se trata de municipios de tamaño mediano que ofrecen calidad de vida, acceso a servicios y un costo de vivienda más razonable.

Las 10 ciudades más populares para mudarse en 2026, según moveBuddha

El estudio destaca que 20 de las 25 primeras ciudades proyectadas para recibir más mudanzas en 2026 son urbes medianas o suburbios grandes.

La tendencia marca un claro desplazamiento hacia comunidades menos saturadas y mejor adaptadas a quienes buscan equilibrio entre vida urbana y tranquilidad.

Aquí está el top 10 que dominará las mudanzas en 2026:

Knoxville, Tennessee Tulsa, Oklahoma Vancouver, Washington Savannah, Georgia Tucson, Arizona Tempe, Arizona Frisco, Texas Raleigh, Carolina del Norte San Pablo, Minnesota Virginia Beach, Virginia

Vancouver aparece como alternativa más accesible que Seattle; Tucson compite con Phoenix; y Frisco se consolida como el suburbio fuerte frente a Dallas.

La preferencia por estas ciudades refleja un cambio generacional: calidad de vida sin renunciar a los beneficios económicos de una región metropolitana.

En contraste, Denver cayó un 48 % en interés desde 2019. Y aunque Aurora y Colorado Springs también registraron descensos, sus reducciones fueron menores, entre 20 % y 25 %.

Estudios anteriores ya mostraban un fenómeno relevante: los suburbios de Colorado siguen atrayendo a quienes desean cercanía con un gran centro urbano pero sin pagar los costos y presiones de la gran ciudad.

Parker, por ejemplo, se destacó recientemente como uno de los códigos postales más populares del país para mudanzas previstas en 2025.

