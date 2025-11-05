¡Ranking vial! Washington D.C. entre las ciudades más riesgosas para conducir en EEUU: sepa por qué

Suscríbete a nuestros canales

Conducir en la capital de Estados Unidos (EEUU), Washington D.C., puede ser una experiencia de alto riesgo y estrés. Según el 2025 America’s Best Drivers Report de Allstate, la ciudad se encuentra entre las urbes con mayor riesgo de colisiones, posicionándose justo detrás de Boston.

La capital se sitúa por delante de Baltimore y Worcester en la lista de las ciudades más peligrosas para los conductores. El informe analiza reclamos de seguros de autos en las 200 ciudades más pobladas del país.

¿Con qué frecuencia ocurren los choques en D.C.?

El informe de Allstate revela que los conductores de D.C. se ven involucrados en una colisión, en promedio, cada 3.9 años. Esta cifra ubica a la capital entre las ciudades con mayor probabilidad de accidentes frecuentes.

A pesar de la alta siniestralidad, el informe destaca una mejoría en la seguridad vial. Las muertes por accidentes han disminuido notablemente en la última década, llega a menos de seis por cada 100.000 habitantes, el nivel más bajo en 12 años.

¿Qué ciudades de EEUU son consideradas las más seguras para manejar?

En contraste con el riesgo que presenta la Costa Este, Texas lidera la lista de ciudades más seguras para manejar. Urbes como Brownsville, Laredo, McAllen y Corpus Christi se encuentran entre las 20 con menor probabilidad de accidente.

En total, 21 ciudades texanas mejoraron su ranking de colisiones en la última década. Entre otras ciudades seguras figuran Boise (Idaho), Fort Collins (Colorado) y Cary (Carolina del Norte).

¿Cómo afecta el tráfico al riesgo de colisión en la capital?

Washington D.C. no solo destaca por las colisiones, sino también por el tráfico más caótico en EEUU. Los traslados promedian 33.4 minutos, con más de 6 horas de congestión diaria.

Esto equivale a que los conductores pasan hasta 71 días al año atrapados en el asfalto. Este caos vehicular, sumado a la concentración de alertas de tráfico ignoradas, evidencia los desafíos para prevenir accidentes, especialmente en horas pico.

