Congelación de alquileres en Nueva York: una de las nuevas propuestas del alcalde Zohran Mamdani

Zohran Mamdani, el recién electo alcalde de Nueva York, prometió una serie de políticas ambiciosas destinadas a transformar la ciudad, en la que se encuentran algunos proyectos que son tomados como "controvertidos".

Mamdani, nacido en Uganda y nacionalizado como estadounidense, es miembro del Partido Demócrata y de la organización Socialistas Democráticos de América.​

¿Cuál es la propuesta de Mamdani en Nueva York?

La propuesta de Mamdani se centra en los inquilinos de viviendas reguladas, que representan aproximadamente 2 millones de neoyorquinos.

De tal manera, su propuesta es congelar los alquileres en Nueva York.

Esta medida busca aliviar la carga financiera de los inquilinos en un mercado de alquiler que se ha vuelto cada vez más inaccesible.

Mamdani planea influir en la Junta de Normas de Alquiler, el organismo encargado de decidir sobre los aumentos de alquiler en las viviendas reguladas, nombrando a miembros que apoyen su visión de una congelación de rentas.

La estrategia se basa en la premisa de que, al eliminar aumentos, los inquilinos podrán mantener sus hogares sin el temor constante de ser desplazados por el aumento de los costos.

¿Cúal fue la reacción de los expertos?

Los defensores de la congelación de alquileres argumentan que esta medida es esencial para proteger a los inquilinos vulnerables en una de las ciudades más caras del mundo.

Mientras que Los críticos sostienen que esta política podría desincentivar a los propietarios a invertir en mantenimiento y mejoras de sus propiedades.

Por su parte, Mamdani enfatiza que la congelación de alquileres en Nueva York es una medida temporal destinada a ofrecer alivio inmediato a los inquilinos.