Nueva York sorprende con cajeras por Zoom: ¿El futuro del servicio o el fin de los empleos locales?

Los restaurantes de Nueva York están adoptando una tendencia que parece salida de una película futurista: cajeras virtuales que atienden por videollamada desde Filipinas.

A través de pantallas instaladas en los mostradores, estas trabajadoras saludan, explican el menú y toman pedidos en tiempo real desde miles de kilómetros de distancia.

La propuesta, creada por la startup Happy Cashier, busca ayudar a los pequeños comercios a reducir costos en medio de la inflación y el aumento de la renta. Sin embargo, ha abierto un intenso debate sobre precarización laboral y pérdida de empleos locales.

Las anfitrionas, que cobran alrededor de 3,75 dólares por hora, atienden restaurantes como Sansan Chicken, Sansan Ramen y Yaso Kitchen, ubicados en Manhattan, Queens y Jersey City.

Mientras tanto, el salario mínimo en Nueva York es de 16 dólares, una diferencia que ha despertado críticas de sindicatos y defensores de trabajadores.

A pesar de la distancia, los clientes siguen viendo en sus cuentas la opción de dejar una propina de hasta el 18 %, algo que también ha generado controversia.

Una innovación que fascina y preocupa a partes iguales

En un recorrido reciente de The New York Post, la anfitriona virtual Pie, de 33 años, saludó a los clientes desde su sala en Subic, Filipinas, y explicó que a veces recibe propinas generosas, incluso sin estar presente.

Llegó a ganar 40 dólares en una jornada, que luego comparte con su gerente y el personal de cocina. Para algunos comensales, la experiencia resulta divertida y moderna; para otros, un símbolo de deshumanización del trabajo.

“Creo que se pierde un elemento de conexión cuando no hay una persona frente a ti”, dijo una clienta de Sansan Ramen en Long Island City.

Otro visitante opinó: “Si eres habitual, quieres sentirte como en casa. La interacción humana no se reemplaza con una pantalla”.

El fenómeno ha atraído la atención del sector tecnológico. Brett Goldstein, emprendedor de 33 años, advirtió que esta práctica “es solo el comienzo” y que pronto las cajeras podrían ser reemplazadas por avatares de inteligencia artificial.

¿Innovación necesaria?

Aun así, reconoce que, en países con sueldos bajos como Filipinas —donde el salario mensual promedio ronda los 325 dólares—, las propinas y el empleo remoto pueden representar una oportunidad económica.

Mientras la polémica crece, Happy Cashier defiende su modelo como una solución eficiente y humana. Pero en Nueva York, donde las propinas y los salarios justos son temas sensibles, la idea de ser atendido por una “cajera en Zoom” sigue dejando una pregunta abierta: ¿innovación necesaria o sustitución peligrosa del trabajo humano?

