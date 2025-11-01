Crece la demanda por locales comerciales "anti wifi": Nueva York apuesta a la privacidad

Suscríbete a nuestros canales

En la ciudad de Nueva York, el lujo contemporáreo ha comenzado a redefinirse, donde la desconexión digital se erige como una experiencia codiciada caracterizada por el silencio y la ausencia de pantallas, que adquieren un valor premium.

Hoteles, cafés, locales comerciales y espacios han transformado la idea de exclusividad, apostando por entornos libres de wifi, notificaciones y sobrecarga sensorial, en los que la calma y la privacidad se convierten en los nuevos símbolos de status.

El fenómeno de los retiros urbanos se manifiesta en propuestas como los “quiet floors” del Wythe Hotel en Brooklyn, donde las habitaciones carecen de televisión y conexión digital; o en los paquetes “screen-free stays” que ofrecen The Lowell y Shou Sugi Ban House, para huéspedes que buscan una estancia sin dispositivos electrónicos.

Locales comerciales apuestan por la privacidad y sin wifi

La tendencia se extiende a hoteles de otras capitales globales, por ejemplo, el Zedewll Hotel en Londres, el Off Paris Seine en París y el Hoshinoya Tokyo en la capital japonesa han implementado experiencias similares.

Foto: Cortesía

La cultura del “detox” tecnológico permeó a los espacios de socialización y trabajo. Existen cafés como Ground Central y Blank Street Coffee con zonas donde el uso de laptops está restringido, lo que invita a los clientes a interactuar sin la mediación de una pantalla.

Estudios de bienestar como The Mindful Studio NYC y Still House NY incorporaron el mindfulness y el silencio como servicios exclusivos.

Estos espacios cobraron auge debido a una demanda creciente.

De acuerdo con datos de Pew Research de 2024, el 70 % de los adultos experimenta saturación tecnológica, lo que ha impulsado al mercado global del turismo de bienestar a superar los $ 800.000 millones.

Actualmente, los hoteles eliminan deliberadamente los estímulos digitales. Las habitaciones y áreas comunes prescinden de pantallas, relojes y wifi, en algunos locales, los teléfonos móviles se recogen a la entrada o se guardan en taquillas.

Hoteles promueven experiencias multisensoriales

Entre las actividades que ofrecen los hoteles se encuentran: meditación guiada, escritura manual, lectura en formato físico y experiencias multisensoriales, en ambientes cuidadosamente diseñados con iluminación cálida, materiales naturales, aromas sutiles y un silencio absoluto.

“Un detox digital implica reservar un tiempo intencional para alejarse de las pantallas… En lugar de sentir ansiedad por la próxima notificación, se vive más en el presente”, reza un artículo sobre retiros de desconexión digital.

