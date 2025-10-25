¿Buscas WiFi libre en Caracas? Activan otra zona gratuita: conoce los detalles aquí

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes anunciaron la activación de un nuevo punto de conexión a internet gratuita en Caracas.

La Corporación para la Construcción y Gestión de Urbanismos en Caracas (Corpocapital) informó de este nuevo punto de conectividad inalámbrica en la ciudad.

WiFi gratuito en Caracas

Corpocapital informó de este nuevo punto a través de su cuenta en Instagram, señalando que la iniciativa forma parte del cumplimiento de las directrices del presidente de la República, Nicolás Maduro.

En este sentido, detalla que la nueva zona WiFi se instaló en el complejo de Parque Central con el objetivo de brindar "a la comunidad un punto de conexión gratuito, seguro y accesible".

¿Dónde está ubicado?

De acuerdo con la información proporcionada, el nuevo punto de conexión WiFi gratuito está ubicado en la avenida Sur 21 del complejo Parque Central.

Asimismo, señala que "este espacio cuenta además con una estación de carga para teléfonos móviles".

