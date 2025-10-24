¡Ojo pelao! INTT alerta de estafas sobre el monto de las multas a infractores

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) alertó este viernes sobre estafas con los montos de las multas a conductores infractores.

A través de su cuenta en Instagram, el INTT y el presidente del entre, Luis Ignacio Granko, difundieron la alerta sobre esta información falsa que circula en las redes sociales.

Alerta del INTT

De acuerdo con la información proporcionada, circula la noticia de que el INTT emitió un comunicado a los diferentes cuerpos policiales con tarifas de multas a infractores.

En este sentido, insta a no dejarse "confundir por información falsa o manipulada que circula en redes sociales".

Adicionalmente, recordó cuáles son los canales oficiales de información del organismo.para recibir "información veráz, directa y confirmada".

