Conviasa suspende vuelos desde y hacia México, Cuba y Nicaragua: sepa hasta cuándo y por qué

Suscríbete a nuestros canales

El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa) ha anunciado la suspensión temporal de sus operaciones aéreas desde y hacia México, Cuba y Nicaragua.

La medida obedece directamente a la evolución y trayectoria de la Tormenta Tropical Melissa sobre el Mar Caribe.

La aerolínea estatal venezolana ha priorizado la seguridad de sus pasajeros y tripulaciones, tomando la decisión de paralizar los vuelos que conectan con estos tres países de Centroamérica y el Caribe. a partir del 22 de octubre hasta el 28 de octubre.

Reprogramación y Monitoreo del Clima

Conviasa ha asegurado a sus usuarios que se encuentran monitoreando de cerca la evolución del fenómeno climático en coordinación con las autoridades meteorológicas.

La aerolínea reanudará sus operaciones una vez que se garanticen las condiciones óptimas de seguridad aeronáutica.

Las fechas de reprogramación de los vuelos afectados serán anunciadas en los próximos días, una vez que se tenga certeza sobre la disipación o el alejamiento del sistema tropical.

Contacto para Pasajeros Afectados

La compañía ha puesto a disposición un canal de comunicación para atender las consultas y ofrecer información detallada a los viajeros que posean boletos para el período de suspensión:

[email protected]

Se insta a los pasajeros a mantenerse atentos a los comunicados oficiales emitidos por Conviasa a través de sus canales digitales y redes sociales, donde se informará de manera oportuna sobre cualquier actualización en el itinerario de vuelos.

Tormenta Melissa

La tormenta tropical Melissa ha mostrado poco cambio sobre aguas del mar Caribe, manteniéndose casi estacionaria.

A las seis de la mañana, su región central se estimó en los 16.0 grados de latitud Norte y los 75.5 grados de longitud Oeste, posición que la sitúa a unos 260 kilómetros al sur-sudeste de Kingston, Jamaica.

Melissa mantiene sus vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, con rachas superiores, y su presión central es de 1001 hectopascales.

Durante el fin de semana, la tormenta tropical Melissa seguirá con un movimiento lento acercándose a Jamaica y los mares al sur de Cuba. Se prevé un fortalecimiento gradual, seguido de una rápida intensificación.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube