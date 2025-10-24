Conviasa cancela rutas y reprograma vuelos: sepa más

Suscríbete a nuestros canales

De manera oficial, el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa) anunció la cancelación de rutas, así como la reprogramación de vuelos.

A través de sus redes sociales, Conviasa compartió detalles de las medidas que comenzaron a registrarse desde este jueves 23 de octubre.

Conviasa cancela rutas y reprograma vuelos

Conviasa informa a sus pasajeros que, motivado por la presencia de la tormenta Melissa en el mar Caribe, se suspenden temporalmente las operaciones aéreas en ciertas rutas, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

¿Cuáles son las rutas afectadas?

Caracas - La Habana - Managua - La Habana - Caracas. Fecha: 23 de octubre de 2025.

Caracas - La Habana - Caracas. Fecha: 25 de octubre de 2025.



Los vuelos afectados serán reprogramados para el día domingo, 26 de octubre de 2025.



"Asimismo, se informa que, vía correo electrónico, se notificarán los horarios de reprogramación del vuelo", agrega Conviasa.

Tormenta Melissa en el mar Caribe

La tormenta tropical Melissa ha mostrado poco cambio sobre aguas del mar Caribe, manteniéndose casi estacionaria.

A las seis de la mañana, su región central se estimó en los 16.0 grados de latitud Norte y los 75.5 grados de longitud Oeste, posición que la sitúa a unos 260 kilómetros al sur-sudeste de Kingston, Jamaica.

Melissa mantiene sus vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, con rachas superiores, y su presión central es de 1001 hectopascales.

Durante el fin de semana, la tormenta tropical Melissa seguirá con un movimiento lento acercándose a Jamaica y los mares al sur de Cuba. Se prevé un fortalecimiento gradual, seguido de una rápida intensificación.

También puede visitar nuestra sección: Nacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube