Se esperan lluvias dispersas sobre estas regiones de Venezuela: pronóstico del Inameh para las próximas horas

Suscríbete a nuestros canales

Para Venezuela, en horas de la mañana, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que se mantendrá con nubosidad de parcial a fragmentada.

No obstante, se prevé la formación de mantos nubosos acompañada de precipitaciones variables dispersas e intermitentes.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh, en partes de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, sur de Anzoátegui, Llanos centrales, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua, Carabobo, sur de Yaracuy, Llanos Occidentales, los Andes y Zulia.

¿Cómo será el clima para la tarde y noche?

Por otra parte, para la tarde y noche, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología estima un aumento progresivo de la nubosidad, manteniendo e intensificando las precipitaciones.

Según el Inameh, en la Guayana Esequiba, este de Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Llanos centrales, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua, Carabobo, sur de Yaracuy, Lara, Llanos Occidentales, los Andes, Falcón y Zulia.

Además, en la situación general, próximas seis horas 06:00 – 12:00 HLV, se prevé nubosidad de parcial a fragmentada.

Sin embargo, se estima la formación de mantos nubosos acompañada de precipitaciones variables dispersas e intermitentes en partes de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, sur de Anzoátegui, Llanos centrales, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua, Carabobo, sur de Yaracuy, Llanos Occidentales, los Andes y Zulia.

También puede visitar nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube