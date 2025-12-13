Autoridades de Doral aclaran rumores sobre redadas: prometen información oportuna de los eventos

Suscríbete a nuestros canales

Una ola de preocupación se ha generado entre los residentes de Doral tras la difusión viral de información sobre supuestas operaciones migratorias en las calles de la ciudad. Ante la proliferación de estos mensajes, el concejal Rafael Pineyro se dirigió a la comunidad para abordar y aclarar las falsas alarmas que se propagan en plataformas digitales. La oficina del concejal ha recibido numerosas consultas y mensajes de texto buscando verificar la veracidad de los rumores.

La comunicación oficial del concejal Piñeiro subraya que, hasta el momento, no existe evidencia que respalde la existencia de los puntos de chequeo o redadas. Esto surge en un contexto donde la comunidad, particularmente la venezolana, ya experimenta tensiones relacionadas con la situación migratoria regional.

Ausencia de reportes policiales

El Concejal Piñeiro indicó que, tras consultar directamente con el Departamento de Policía de Doral, se confirmó que no hay ningún reporte o indicio que sugiera que las noticias sobre operativos policiales o migratorios sean ciertas. El objetivo es proporcionar información precisa frente a la desinformación.

Además, el concejal señaló que la dirección o ubicación específica que se comparte en las redes sociales como presunto sitio de las redadas no corresponde a la ciudad de Doral. Piñeiro hizo un llamado a los generadores de contenido y usuarios a verificar la información antes de compartirla para evitar causar pánico en la comunidad.

"Siempre es importante que aquellos que dan las noticias verifiquen la información antes de buscar causar un pánico en una comunidad que ya bastante está sufriendo, no solamente por la situación actual que se está viviendo a nivel migratorio, a nivel local, pero también, sobre todo, con el tema Venezuela," comentó Pineyro.

Monitoreo y verificación constante

El concejal Rafael Piñeiro ha asegurado que su despacho seguirá monitoreando la situación y continuará informando a los residentes ante cualquier novedad relevante. La verificación de la información con el departamento de policía local se mantendrá activa para responder de manera rápida a cualquier nuevo rumor.

"Voy a seguir monitoreando, informando, pero, como les indico, hasta el momento no hay ningún reporte que indique que eso esté ocurriendo dentro de nuestra ciudad, del Doral" concluyó el Concejal.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube