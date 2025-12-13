La Alianza Nacional del TPS asegura un logro jurídico: hasta esta fecha habrá protección legal para venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

La Alianza Nacional del TPS (o National TPS Alliance en inglés) es una coalición o grupo de defensa y activismo que reúne a beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) de diversas nacionalidades, principalmente venezolanos. Su objetivo es luchar por la Residencia Permanente y una vía hacia la ciudadanía para todos los beneficiarios del TPS en EEUU.

Esta táctica del “declaratory relief” podría permitir protección para los venezolanos hasta octubre de 2026, si la Corte de Apelaciones ratifica la decisión en enero.

La estrategia de la "acción mero declarativa"

En este movimiento legal, la defensa de los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) ha conseguido un avance significativo en su litigio contra la terminación del programa.

Mientras que los procesos legales iniciales se enfocaron en la nulidad de los actos administrativos de finalización (los cuales están actualmente en suspensión o stay por decisión de la Corte Suprema), el equipo legal utilizó los mismos argumentos para solicitar una nueva figura jurídica: el “declaratory relief”. Esta figura legal, similar a una acción mero declarativa, busca el reconocimiento de la existencia de un derecho, en este caso derecho de protección.

El objetivo de esta estrategia, es que la suspensión que actualmente impide la entrada en vigor de la nulidad del TPS, pero solo aquellos inscritos en la demanda de la Alianza Nacional de TPS, se beneficiarían de manera directa, ya que son quienes plantearon la acción legal.

"Lo que está suspendido hasta el momento por la Corte Suprema, tiene que ver es con la nulidad del TPS, pero no con este declaratory relief porque eso no lo abarcó la Corte Suprema en su decisión" explicó el abogado Hector Benítez.

Ausencia de suspensión en citas y audiencias

Pese a los movimientos en el ámbito judicial del TPS y las controversias migratorias generales, es importante aclarar que la suspensión de actividades en el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EE UU (USCIS) es limitada.

“Lo que está suspendido es la emisión de decisiones por parte de las oficinas de asilo, no las convocatorias a citas o audiencias”.

Las cortes de Inmigración (Jueces de Inmigración) no tienen ninguna suspensión vigente. Todo aquel que haya sido convocado a una audiencia debe asistir obligatoriamente para evitar una orden de deportación en ausencia. Lo mismo aplica para las entrevistas de asilo programadas en las oficinas de USCIS; los solicitantes deben presentarse.

"Si un juez lo llama a usted a una audiencia, usted debe obligatoriamente asistir, porque si usted no asiste termina con una orden de deportación a ausencia" enfatizó el abogado.

Consejos para otros trámites migratorios

Si un individuo posee un caso de asilo con debilidades, este retraso puede ser usado estratégicamente para avanzar en otras peticiones más sólidas, tales como peticiones familiares o visas basadas en habilidades extraordinarias.

“Quienes esperan entrevistas de ciudadanía o residencia que fueron pospuestas, deben simplemente esperar una nueva convocatoria en lugar de volver a solicitarlas, ya que esto podría causar demoras adicionales. Es importantísimo que las personas que no están todavía inscritas en la Alianza Nacional de TPS, pues, indudablemente lo hagan. La inmensa mayoría ya lo está, pero el que no lo esté inscríbase, es gratuito" añadió el abogado.

