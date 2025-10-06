¡Confirmado! Puedes solicitar asilo si fuiste beneficiario del TPS: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Una de las preguntas más frecuentes entre la comunidad migrante ya tiene respuesta oficial. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aclaró una duda sobre los beneficiarios de TPS (Estatus de Protección Temporal).

La agencia confirmó la posibilidad de aplicar a la protección después de haber tenido el beneficio migratorio.

USCIS confirma que el estatus de TPS por un período razonable se considera una "circunstancia extraordinaria". Así lo confirmó un video publicados en redes sociales que explicaba los pasos para hacer la solicitud.

¿Se puede solicitar asilo después de haber sido beneficiario de TPS?

Sí, se puede solicitar asilo después de haber sido beneficiario de TPS, incluso si ya transcurrió más de un año desde la llegada a Estados Unidos (EEUU). La clave está en la confirmación de USCIS. La agencia indica que la tenencia del TPS "pausa" el reloj del requisito del año.

Este tiempo de protección detiene el conteo del requisito de presentar la solicitud de asilo dentro de un año de haber llegado al país. Esta interpretación se aplica siempre que la persona haya mantenido su estatus de TPS.

¿Qué significa "circunstancia extraordinaria" para el asilo?

El estatus de TPS se considera una circunstancia extraordinaria para propósitos de la fecha límite de un año para presentar la solicitud de asilo. En palabras simples, la ley normalmente limita a un año el plazo para pedir asilo.

Sin embargo, en este caso, el período durante el cual se mantuvo el TPS no cuenta para el límite. USCIS ofrece esta interpretación para que las personas con TPS puedan revisar su elegibilidad y preparar su solicitud correctamente.

