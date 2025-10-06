Costos de estacionamientos con parquímetros en Los Ángeles: varía según la zona

Suscríbete a nuestros canales

En una metrópolis tan extensa y congestionada como Los Ángeles, encontrar un espacio de estacionamiento disponible se convierte a menudo en una tarea.

La ciudad establece tarifas basadas en la ocupación real para garantizar que siempre haya espacios disponibles, así se reduce la congestión vehicular.

Este sistema prioriza el flujo de tráfico y la disponibilidad inmediata, limitando el tiempo máximo de estacionamiento sin permitir la reservación de cupos.

Para gestionar, la División de Parquímetros del Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT) implementa una estructura de tarifas que ajusta los precios en tiempo real según la demanda de cada área.

Zonas de demanda alta

Las tarifas más altas y los ajustes más frecuentes se observan en las Áreas LA Express Park, que incluyen zonas de alta afluencia como Downtown, Hollywood, Westwood y Venice. En estas ubicaciones, los precios pueden fluctuar incluso a lo largo del día.

Precios altos en zonas de alta demanda: Crean espacios de estacionamiento abiertos, reduciendo el tiempo de búsqueda. Precios bajos en zonas de baja demanda: Fomentan la utilización de los cupos disponibles.

El objetivo principal de LADOT es mantener una tasa de ocupación de entre el 70% y el 90%. Esta estrategia asegura que los conductores encuentren un lugar libre rápidamente.

La prioridad es la rotación

El estacionamiento en Los Ángeles tiene un tiempo limitado y la ciudad no permite la reservación de cupos.

​El tiempo máximo que un conductor puede estacionar en un parquímetro está preestablecido, una vez que se alcanza el límite de tiempo, el conductor debe mover su vehículo.

La tarifa mínima por hora se establece en $ 1, mientras que las zonas de alta congestión pueden alcanzar hasta $ 8 por hora. Las tarifas están legalmente establecidas por ordenanza y reciben la aprobación del Concejo Municipal para cada zona de parquímetros.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube