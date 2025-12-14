Registros de GPS delataron al asesino de una joven embarazada: acribilló a la víctima dentro de su automóvil

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de 29 años, identificado como Malik Miner, resultó detenido por el asesinato de su expareja, una joven embarazada, en la localidad de Arlington, en Dallas, Texas.

La policía de Arlington informó que arrestó al sospechoso por el tiroteo fatal que terminó con la vida de Bre’Asia Johnson, de 29 años.

Según un comunicado de prensa, un hombre, quien sería la actual pareja de la víctima, llamó al 911 alrededor de las 7:40 de la noche del pasado 12 de noviembre, para informar que él y su novia habían recibido disparos mientras viajaban por la Interestatal 20.

Cuando los servicios de emergencia llegaron hasta el sitio del suceso, Johnson, quien estaba embarazada, no respondía. La mujer fue trasladada hasta un hospital local, donde falleció posteriormente, informó la policía.

Expareja asesinó a la joven embarazada

El joven que llamó a las autoridades resultó gravemente herido, pero logró recuperarse, informó Dallas News.

Dos niños también estaban en el auto en el momento del tiroteo, pero no resultaron “gravemente heridos”, indicó la policía.

Los investigadores determinaron que el tiroteo fue intencional, y una investigación más profunda llevó al departamento policial a obtener una orden de arresto contra Malik Miner.

Las autoridades determinaron que Miner había mantenido una relación romántica con Johnson y, que había peleado con el novio actual de la joven.

Registros de GPS delataron al homicida

Cuando registraron la casa de Miner, la policía confiscó su teléfono celular, el cual se hallaron comunicaciones entre Miner y el hombre de 28 años herido en el tiroteo.

Los registros de ubicación del teléfono celular revelaron que Miner había seguido el auto de Johnson antes del tiroteo.

El sospechoso enfrenta tres cargos de agresión con agravantes con arma mortal, un cargo de conducta mortal y un cargo de homicidio capital. Miner está detenido en la cárcel de Arlington.

