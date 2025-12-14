Expulsan a 11 ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular tras operativo

Suscríbete a nuestros canales

Once ciudadanos de nacionalidad venezolana que se encontraban en situación migratoria irregular fueron expulsados de Perú, tras un operativo conjunto ejecutado en los alrededores del Terminal Terrestre de Arequipa.

La acción interinstitucional estuvo destinada a garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria nacional en las últimas horas, según refiere una NDP.

Expulsan a 11 ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular

De acuerdo con el reporte oficial, el procedimiento estuvo encabezado por la Policía Nacional del Perú (PNP), a través del personal de Extranjería, en coordinación con la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Durante la intervención, se verificó que los ciudadanos venezolanos no contaban con registro migratorio vigente, lo que motivó la activación de los procedimientos administrativos correspondientes.

En ese contexto, el Gobierno Regional de Arequipa facilitó el apoyo logístico para el traslado de los intervenidos hasta el Puesto de Control Fronterizo de Desaguadero, ubicado en la región Puno.

De igual modo, las autoridades informaron sobre un caso particular dentro del grupo, pues una de las personas expulsadas había sido sancionada previamente por la Jefatura Zonal de Migraciones en Tacna con salida obligatoria del país.

Por lo que, debido a que esta medida no fue acatada oportunamente, se procedió a ejecutar su expulsión inmediata.

Este operativo refuerza el trabajo articulado entre la PNP, Migraciones y el Gobierno Regional de Arequipa, con el objetivo de promover una migración segura, ordenada y regular en la región.

