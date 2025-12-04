Nueva medida migratoria elimina restricciones para venezolanos en Italia: beneficios y quiénes pueden acceder

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, el gobierno de Italia otorgó una importante excepción migratoria que beneficia a ciertos ciudadanos venezolanos.

De acuerdo con la agencia EFE, el decreto oficializado permite que los descendientes de italianos puedan ingresar y residir en la península por motivos laborales sin las restricciones de inmigración.

Esta medida, firmada por el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, busca fortalecer los lazos históricos y atraer talento.

Excepción en la Ley de Inmigración

Venezuela fue incluida en este beneficio exclusivo junto a un grupo de apenas siete naciones, entre las que también se encuentran Argentina, Brasil y Uruguay.

La nueva normativa representa un cambio significativo, ya que permite a los descendientes de italianos acceder al mercado de trabajo de manera directa, evitando las limitaciones de cuotas que aplican al resto de inmigrantes.

La estrategia gubernamental está enfocada en atraer mano de obra calificada en un momento clave para su economía.

Lazos históricos entre naciones

La fundamentación principal de este decreto son los fuertes lazos históricos y la gran diáspora italiana en Venezuela.

Según cifras oficiales, actualmente residen en el país sudamericano unos 116.396 ciudadanos italianos registrados, lo que constituye una de las comunidades más importantes en América Latina.

A pesar de las recomendaciones para incluir a otros países con presencia italiana, naciones como México, Perú y Chile quedaron excluidas en esta primera fase del beneficio.

Agilización para los trabajadores

La normativa anterior creaba un importante obstáculo, ya que obligaba a los solicitantes a tener el permiso de residencia físico antes de iniciar cualquier actividad laboral remunerada.

Con la enmienda actual, se agilizan los procesos al aplicarse a renovaciones y conversiones iniciales de estatus, permitiendo a los trabajadores comenzar antes.

Para acogerse a este beneficio, los trabajadores deben cumplir con todas las condiciones estándar:

Contar con pasaporte válido

Tener residencia vigente

Poseer un contrato de trabajo firmado

Los empleadores deben notificar las contrataciones a través del portal oficial UNILAV.

Es importante destacar que, aunque se agiliza el proceso, las autoridades policiales mantienen la facultad de emitir una objeción que anule inmediatamente la autorización temporal para trabajar.

Beneficios para las empresas italianas

Las compañías multinacionales en Italia son las principales beneficiadas por esta medida, ya que podrán incorporar talento clave de forma más rápida.

Esto les permitirá evitar costosos retrasos en proyectos y la necesidad de manejar nóminas paralelas.

No obstante, se espera que el Ministerio del Interior de Italia publique una circular operativa que detalle completamente el alcance de la norma.

Una de las principales dudas a aclarar es si la disposición también cubre la conversión de permisos para trabajadores independientes o autónomos.

También puede visitar nuestra sección de Migración

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y YouTube