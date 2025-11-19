Chilena destruye puesto de comida de un venezolano: el ataque quedó captado en video

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer chilena destruyó el puesto de comida del venezolano Alexander Morán, conocido por realizar donaciones a personas en situación de calle y transmitir en vivo, en Santiago.

De acuerdo con un video suministrado por el afectado, la agresora arremetió contra su vitrina frente al Metro Carlos Valdovinos.

“Mi gente solo porque estamos bendiciendo a otras personas de parte de Dios las personas se molestan y nos agreden. ¿Hasta cuándo la humillación en contra de nosotros los migrantes?”, indicó Morán en un texto que acompaña el video.

El video supera los 13 millones de vistas y Morán no presentó denuncia formal,

Aunque, espera que la viralización impulse acciones de las autoridades.

Entre tanto, aseguró que retomará su trabajo este miércoles con una nueva vitrina.