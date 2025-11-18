De Caracas a Madrid: Escritora venezolana gana el premio de poesía Casa de América

Suscríbete a nuestros canales

La escritora y artista plástica venezolana Verónica Jaffé se alzó con el prestigioso XXV Premio Casa de América de Poesía Americana.

El galardón le fue otorgado por su obra inédita titulada “Lo animal si poema”, en un veredicto anunciado este lunes 17 de noviembre en Madrid.

Obra Ganadora

La obra de Jaffé se impuso a una vasta competencia, destacándose por su profundidad temática y su estructura intelectual.

La venezolana superó un récord de 833 poemarios enviados desde 35 países diferentes.

El jurado premió la obra por su "gran potencial intelectual y filosófico". Además, destacaron que el libro ofrece un "oportuno entramado de citas que viene a ser como un juego de espejos, mediante el cual los poemas establecen una intensa conversación con algunos grandes autores contemporáneos”.

Como parte del premio, Verónica Jaffé recibirá una dotación económica de 5.000 euros y su obra “Lo animal si poema” será publicada por la reconocida Editorial Visor Libros.

Relevancia del Galardón

El jurado que decidió el premio estuvo integrado por figuras prominentes del ámbito literario y cultural, incluyendo a León de la Torre Krais, Benjamín Prado, Andrea Cote (ganadora en 2024), Javier Serena y Jesús García Sánchez.

Jaffé, nacida en Caracas en 1958, es una destacada figura que combina la escritura con el arte plástico.

Con esta victoria, Verónica Jaffé se convierte en la segunda poeta venezolana en recibir este importante galardón, siguiendo los pasos de la reconocida escritora Yolanda Pantin.

El Premio Casa de América de Poesía Americana subraya el talento y la relevancia de la poesía venezolana contemporánea en el panorama literario del continente.

