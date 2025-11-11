Venezuela en el Libro Guinness: estos son los cuatro récords que celebran logros históricos

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela es una tierra que se destaca no solo por sus bellezas naturales, como el Salto Ángel, sino también por los logros extraordinarios en diversas disciplinas.

Estos éxitos quedan plasmados en las páginas del Libro Guinness World Records, un testimonio de la creatividad, el talento y la capacidad de organización del país.

Desde la música que une a miles de jóvenes hasta el sabor único de su cacao, Venezuela deja una huella imborrable en la historia de los récords mundiales.

La orquesta más grande del mundo

En noviembre de 2021, Venezuela alcanzó un hito histórico al conseguir el récord de la orquesta más grande del mundo. El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles (conocido como El Sistema) reunió a 8.573 músicos que tocaron juntos, de manera sincronizada y bajo la atenta mirada de un jurado, la "Marcha Eslava" de Piotr Ilich Chaikovski.

El concierto se llevó a cabo en el patio de la Academia Militar de Venezuela en Caracas. Para cumplir con el récord, los músicos debían interpretar la pieza completa y al menos 100 de ellos tenían que ser observados individualmente por jueces independientes para asegurar que todos tocaran de forma correcta.

La cata de chocolate más grande

El cacao venezolano, considerado uno de los mejores del mundo, fue protagonista de otro importante récord en octubre de 2016.

Venezuela logró reunir a 419 personas participando simultáneamente en la cata de chocolate más grande del mundo.

El evento se realizó en el Poliedro de Caracas y formó parte de la Feria Internacional del Chocolate. La actividad consistió en una degustación organizada donde los participantes recibieron instrucciones detalladas sobre cómo catar y evaluar diferentes tipos de chocolate hechos con cacao venezolano, superando así la marca anterior y celebrando el Día Nacional del Cacao.

El único "Back to Back" en el Miss Universo

En 2009, Venezuela se convirtió en el único país en ganar dos coronas de Miss Universo de forma consecutiva (el famoso Back to Back).

En ese año, la venezolana Dayana Mendoza, Miss Universo 2008, entregó la corona a Stefanía Fernández, Miss Universo 2009.

Este hecho nunca antes se había producido en los más de 50 años de historia del concurso, consolidando la reputación de Venezuela como una potencia en los concursos de belleza.

El teleférico más alto y largo

El Teleférico de Mérida Mukumbarí ostenta el título de ser el teleférico más alto y el segundo más largo del mundo.

Inaugurado originalmente en 1960 y reinaugurado tras una remodelación completa en 2016, este sistema recorre 12,5 kilómetros desde la ciudad de Mérida hasta la cima del Pico Espejo, alcanzando una altitud máxima de 4.765 metros sobre el nivel del mar.

Esta combinación de altura y longitud lo convierte en una obra de ingeniería única que lleva a los visitantes por los impresionantes paisajes de la Sierra Nevada venezolana.

