Acusan a ICE de atacar a una familia con gas pimienta: una de las afectadas es una bebé

Suscríbete a nuestros canales

El pasado 10 de noviembre una familia en Cicero, Illinois, denunció que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lanzaron gas pimienta dentro de su vehículo, afectando gravemente a una bebé de un año.

Rafael Veraza, padre de la menor, relató que el incidente ocurrió mientras se dirigían a un Sam’s Club para realizar compras.

¿Cómo ocurrió?

Según Veraza, mientras viajaban, una camioneta negra se acercó a su automóvil y, desde el interior, agentes federales arrojaron un bote de gas pimienta directamente hacia ellos.

El padre pensó inicialmente que solo él había sido afectado, pero se dio cuenta de que su hija también había sufrido las consecuencias cuando su esposa se lo mencionó.

En videos compartidos en redes sociales, se puede observar a la familia intentando limpiarse los ojos, mientras la pequeña apenas puede mantenerlos abiertos.

Rafael, quien padece asma, indicó que el ataque le dificultó la respiración y agravó su condición médica. A pesar de recibir atención en el hospital, su salud se vio comprometida, y expresó su preocupación por su hija, quien seguirá bajo revisión médica.

¿Qué dicen las autoridades?

En respuesta a las acusaciones, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), negó que los agentes de ICE hubieran utilizado gas pimienta.

En un comunicado afirmó que no se empleó ningún dispositivo de control de multitudes ni gas pimienta en el estacionamiento de Sam’s Club. Sin embargo, el DHS también mencionó que durante el fin de semana, las fuerzas del orden en Chicago fueron atacadas, lo que podría haber llevado a la confusión en el incidente.

El DHS emitió un comunicado donde rechazó las acusaciones de la familia y ofreció una versión diferente de los hechos.

Según la agencia, los agentes de la Patrulla Fronteriza fueron atacados mientras realizaban un operativo de control migratorio en la zona. Informaron que los agentes fueron rodeados por una multitud hostil y que durante la detención de un individuo, fueron atacados a tiros por un hombre que conducía un Jeep Wrangler negro.

Visite nuestra sección de Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube