"Todo lo que escuché fueron llantos": agentes del ICE persiguen a maestra dentro de una guardería

Un episodio que involucra a una maestra en un centro infantil ha provocado reacciones entre autoridades y familiares. La información fue obtenida del portal web de Telemundo Chicago.

Una docente fue retirada por agentes federales de una guardería justo al abrir sus puertas. Los hechos ocurrieron en un sitio donde maestros, niños y padres estaban presentes, generando conmoción.

Funcionarios locales y padres confirmaron que la intervención tuvo lugar poco después de la apertura de la guardería Rayito de Sol, que ofrece educación en español.

El concejal Matt Martin describió que los agentes ingresaron sin ser invitados y sacaron a la educadora de manera agresiva, en medio de niños y personal.

Videos difundidos en redes sociales evidencian escenas tensas, incluyendo llantos y diálogo en español de la mujer asegurando tener documentos legales.

Los testigos expresaron su preocupación y describieron el impacto emocional de la detención en la comunidad.

Reacciones oficiales y contexto del arresto

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, explicó que la situación se generó tras un intento de detener un vehículo involucrado en tráfico, en el cual viajaba la maestra.

Tras la persecución, ambos huyeron hacia el interior del centro infantil, lo que motivó la intervención de agentes. La mujer fue arrestada dentro del vestíbulo de la guardería.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no emitió comentarios adicionales. Por su parte, el concejal Martín informó sobre la tensión viva, recordando la expectativa de que los espacios educativos sean seguros para los niños y el personal. La guardería decidió cerrar sus puertas el mismo día del operativo.

