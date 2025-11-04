¡Atención, migrantes! Estos son los documentos que te evitarán una detención por parte del ICE

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) incrementó sus operaciones en diversos estados, y Florida figura nuevamente entre los territorios con mayor actividad de redadas recientes, según reportes oficiales.

Ante este panorama, el conocimiento de los derechos y la posesión de documentos adecuados se convierte en un factor importante para los inmigrantes que buscan evitar un proceso de deportación.

Consejos

Abogados especializados aconsejan a los residentes extranjeros portar siempre una identificación válida. Los inmigrantes no están obligados a presentar pruebas de su estatus migratorio sin una orden judicial firmada por un juez.

Sin embargo, la presentación proactiva de papeles que acrediten la presencia legal puede agilizar el proceso de verificación y evitar detenciones innecesarias. El aumento en las detenciones de inmigrantes en 2025 refleja un cambio en las políticas migratorias y subraya la necesidad de estar preparado.

Documentos

Los inmigrantes deben llevar consigo pruebas de su estatus legal o de sus trámites migratorios pendientes, según informa El Cronista.

Para quienes tienen un estatus migratorio aprobado, los documentos que respaldan su situación incluyen la green card, un documento de asilo aprobado o en trámite, una visa de estudiante o de trabajo vigente, y el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Por otro lado, aquellos con casos abiertos ante la corte necesitan portar comprobantes que acrediten que su situación se encuentra en revisión. Estos incluyen solicitudes de asilo pendientes, apelaciones migratorias y citas programadas ante tribunales de inmigración.

Estos documentos prueban que la persona se encuentra bajo proceso legal, lo que evita una posible deportación expedita y asegura el respeto a sus derechos constitucionales.

