Nueva ley HB 655 ampara a los dueños de mascotas en Florida: límites y condiciones claves que debes saber

Para enero de 2026 entrará en vigencia una nueva normativa en Florida, que representa un cambio significativo para el cuidado de las mascotas.

La House Bill 655 (HB 655), que ya cuenta con la firma del gobernador Ron DeSantis, introduce reglas claras y precisas destinadas a proteger a los dueños de animales y a establecer límites y obligaciones para las compañías aseguradoras.

De acuerdo con MSN, su objetivo principal es garantizar la transparencia y la comprensión por parte de los usuarios al momento de contratar una póliza para sus compañeros peludos.

Clasificación y términos clave de la nueva ley para mascotas

La nueva ley redefine la estructura de este sector, buscando delimitar prácticas aceptables y asegurar que los propietarios de mascotas reciban información completa y entendible.

Esta establece que, a partir de su vigencia, los seguros para mascotas (aquellos que cubren accidentes y enfermedades) serán clasificados como "seguro de propiedad" dentro del Código de Seguros de Florida.

Uno de los puntos focales de la HB 655 es la claridad en los términos: las empresas de seguros deberán utilizar y hacer públicas las definiciones oficiales del estado para conceptos como "condición preexistente", "período de espera", "condición crónica" y "trastorno hereditario".

Transparencia en la contratación y devoluciones

Se exige que las aseguradoras informen de manera clara y directa sobre cualquier exclusión, limitación o condición de la póliza en el momento de la firma del contrato.

Además, se restringe la venta de programas de bienestar, impidiendo que su adquisición sea un requisito obligatorio para obtener el seguro para la mascota.

Para tranquilidad del asegurado, la ley otorga un plazo de 30 días desde la recepción del contrato para revisarlo y solicitar un reembolso completo si decide cancelar la póliza.

¿Cuáles son los límites en los tiempos de espera?

La nueva regulación pone límites estrictos a los períodos de espera: fija un máximo de 30 días que pueden aplicarse a enfermedades o problemas ortopédicos. Es importante destacar que se prohíbe establecer cualquier período de espera cuando la cobertura se active debido a un accidente.

Requisitos veterinarios y pagos de reclamos

La ley permite que las compañías de seguros soliciten un examen veterinario inicial cuando se contrata por primera vez una póliza.

Sin embargo, prohíbe que este requisito se exija en el caso de una renovación del contrato.

Finalmente, las aseguradoras tendrán la obligación de publicar en su sitio web un resumen que detalle la metodología utilizada para los pagos de reclamos, junto con toda la información y advertencias que correspondan al consumidor.

¿Qué otras leyes entran en vigor para 2026?

Además de la normativa para seguros de mascotas, el 1° de enero de 2026 marca el inicio de la vigencia de otras leyes firmadas por el gobernador DeSantis, entre ellas:

SB 1808 : regula los reembolsos para pacientes del estado, aplicándose a proveedores de salud y médicos.

: regula los reembolsos para pacientes del estado, aplicándose a proveedores de salud y médicos. SB 158 : introduce cambios en las definiciones vinculadas al cáncer de mama y expande los beneficios de cobertura para empleados estatales.

: introduce cambios en las definiciones vinculadas al cáncer de mama y expande los beneficios de cobertura para empleados estatales. HB 669: establece pautas sobre las inversiones de los gobiernos locales y fija un límite asociado a los bonos autorizados.

