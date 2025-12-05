¡ICE no pasa! Nueva York aplica las severas consecuencias al incumplir la ley de santuario: descubre los detalles

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Nueva York se mantiene firme en su compromiso de proteger a sus residentes inmigrantes.

Una ley municipal fundamental, que forma parte de un marco legal que se ha ido consolidando desde los años 80 y que se amplió considerablemente en 2014, prohíbe de manera clara que el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y otras agencias locales colaboren con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la aplicación de la ley federal de inmigración.

Esta normativa tiene como objetivo construir confianza entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden locales, asegurando que los residentes se sientan seguros al acceder a servicios públicos y al reportar delitos sin el miedo a ser deportados.

La Ley de "No Cooperación" y el caso específico del agente

Estas regulaciones limitan casi por completo la ayuda que el NYPD puede ofrecer a los agentes de ICE, salvo algunas excepciones muy específicas, como presentar una orden firmada por un juez federal, dice Immigrant Defense Project.

A nivel estatal, legislaciones como la Ley de Nueva York Para Todos también restringen a las fuerzas de seguridad locales de colaborar con ICE o compartir información sensible con las autoridades federales de inmigración (fuente: NYCLU).

Recientemente, un agente del NYPD violó esta estricta política. Según informes de prensa (fuente: La Nación), este oficial accedió a crear una base de datos digital que contenía información sobre presuntos miembros de la organización criminal Tren de Aragua.

Lo más preocupante es que el agente compartió esta base de datos directamente con funcionarios federales que estaban en contacto con el NYPD. Aunque esta acción no resultó en arrestos inmediatos, claramente violó la política de no cooperación de la ciudad.

Consecuencias y el futuro de la colaboración entre la policía y agentes del ICE en Nueva York

La respuesta de las instituciones ante este incumplimiento fue rápida y contundente. El agente fue separado de la fuerza conjunta en la que trabajaba y se le restringieron sus permisos de acceso a los sistemas internos de información del NYPD.

Esta acción resalta la seriedad con la que la ciudad aborda la protección de la información y la limitación de la cooperación con ICE.

Las leyes de la ciudad de Nueva York están diseñadas para proteger a las comunidades inmigrantes, asegurando que los recursos locales no se utilicen para implementar una agenda federal de deportación.

Esto, a su vez, refuerza la seguridad pública al no desincentivar a los inmigrantes a buscar ayuda de la policía. El caso de este agente envía un mensaje claro: el NYPD debe seguir las directrices locales.

La ciudad sigue esforzándose por encontrar un equilibrio que proteja a sus residentes mientras navega por la compleja relación entre las leyes migratorias federales y las protecciones municipales.



