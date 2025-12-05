Feria de pescado fresco: activan megaoperativo de venta en Caracas y Miranda este 5 de diciembre

La Corporación de Servicios Pesqueros y Acuícolas de Venezuela (Corpesca) activó este viernes 5 de diciembre el "Gran Despliegue de Amor y Prosperidad Alimentaria" con la venta de pescado y otros rubros marinos a precios accesibles.
El operativo, enmarcado en el programa "Venezuela Come Pescado", se realiza de manera simultánea en tres parroquias de Caracas y una del estado Miranda, buscando abastecer a las comunidades con proteínas de calidad.
Feria de pescado fresco: activan megaoperativo de venta en Caracas y Miranda
El despliegue se concentra en varios puntos estratégicos de la Región Capital, facilitando el acceso a los ciudadanos en zonas concurridas.
A continuación, se detallan las cinco locaciones donde se desarrollará la jornada de venta este viernes:
Puntos de venta en Caracas
-
Parroquia Santa Rosalía: El operativo se encuentra instalado en el final de la calle Los Postes de Los Rosales, específicamente en la prolongación Zuloaga.
-
Parroquia Santa Rosalía: Un segundo punto de venta en esta parroquia está disponible en Santa Rosalía, Barrio Gran Colombia, Calle 13 de Septiembre.
-
Parroquia Sucre: Los habitantes pueden acudir a la Comuna Gual y España, ubicada en el corredor Caracas-La Guaira.
-
Parroquia El Recreo: La jornada se desarrolla en el sector de Capilla Los Manolos, La Inmaculada.
Punto de venta en Miranda
-
Municipio Sucre: El despliegue se ubica en la parroquia Petare, específicamente en José Félix Ribas, Zona 3.
La feria del pescado ofrece proteína a precios económicos y los usuarios pueden acercarse desde las 9:00 de la mañana.
En las jornadas se distribuyen diversas especies como cataco, carite, camarón precocido, bagre, pescado salado, lamparosa, lisa, tajalí, camarón limpio crudo y con concha.
