Reconocida cadena de supermercados hará la "Fiesta de la Hallaca": habrá degustación gratuita

La reconocida cadena de supermercados, Rio Supermarket, organiza para este 6 de diciembre la tradicional Fiesta de la Hallaca, un evento que combina gastronomía, tradición y entretenimiento.
Dicha actividad está pensada para que los venezolanos de diferentes ciudades disfruten del plato navideño más emblemático del país a través de degustaciones gratuitas y shows gastronómicos en vivo, destacando la importancia cultural de esta tradición.
Degustaciones gratuitas y shows gastronómicos en diferentes sucursales de Rio Supermarket
La cadena, en colaboración con aliados como Pan Venezuela, Alimentos Kaly y Alimentos La Lucha, busca que los visitantes conozcan los secretos culinarios del plato, mientras disfrutan de un ambiente familiar y festivo.
Horarios y sucursales participantes
El evento se realizará en múltiples sucursales con horarios específicos:
- Lomas del Sol: 5:00 pm a 7:00 pm
- Puerto Ordaz: 10:00 pm a 12:00 am
- Lechería: 5:00 pm a 7:00 pm
- Maturín: 4:00 pm a 6:00 pm
- La Trinidad: 12:00 pm a 2:00 pm
- Barquisimeto, Sambil La Candelaria y Juan Bautista: 11:00 am a 1:00 pm
- El Recreo: 3:00 pm a 5:00 pm
- Playa El Ángel: 5:00 pm a 7:00 pm
- Barcelona y Guatire: 11:00 am a 1:00 pm
- Guarenas: 3:00 pm a 5:00 pm
La diversidad de horarios garantiza que toda la familia pueda asistir y disfrutar de la experiencia.
Los interesados pueden visitar cualquiera de las sucursales en los horarios indicados para participar de la Fiesta de la Hallaca. La cadena garantiza un evento seguro y divertido, donde la tradición y el sabor se convierten en protagonistas.
