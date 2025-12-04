Reconocida cadena de supermercados hará la "Fiesta de la Hallaca": habrá degustación gratuita

Suscríbete a nuestros canales

La reconocida cadena de supermercados, Rio Supermarket, organiza para este 6 de diciembre la tradicional Fiesta de la Hallaca, un evento que combina gastronomía, tradición y entretenimiento.

Dicha actividad está pensada para que los venezolanos de diferentes ciudades disfruten del plato navideño más emblemático del país a través de degustaciones gratuitas y shows gastronómicos en vivo, destacando la importancia cultural de esta tradición.

Degustaciones gratuitas y shows gastronómicos en diferentes sucursales de Rio Supermarket

La cadena, en colaboración con aliados como Pan Venezuela, Alimentos Kaly y Alimentos La Lucha, busca que los visitantes conozcan los secretos culinarios del plato, mientras disfrutan de un ambiente familiar y festivo.

Horarios y sucursales participantes

El evento se realizará en múltiples sucursales con horarios específicos:

Lomas del Sol: 5:00 pm a 7:00 pm

Puerto Ordaz: 10:00 pm a 12:00 am

Lechería: 5:00 pm a 7:00 pm

Maturín: 4:00 pm a 6:00 pm

La Trinidad: 12:00 pm a 2:00 pm

Barquisimeto, Sambil La Candelaria y Juan Bautista: 11:00 am a 1:00 pm

El Recreo: 3:00 pm a 5:00 pm

Playa El Ángel: 5:00 pm a 7:00 pm

Barcelona y Guatire: 11:00 am a 1:00 pm

Guarenas: 3:00 pm a 5:00 pm

La diversidad de horarios garantiza que toda la familia pueda asistir y disfrutar de la experiencia.

Los interesados pueden visitar cualquiera de las sucursales en los horarios indicados para participar de la Fiesta de la Hallaca. La cadena garantiza un evento seguro y divertido, donde la tradición y el sabor se convierten en protagonistas.

