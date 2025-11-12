¡Gran apertura! Rio Supermarket inaugura su sucursal 23 en Guarenas

Suscríbete a nuestros canales

Rio Supermarket anuncia con entusiasmo la apertura de su sucursal número 23, ubicada estratégicamente en la ciudad de Guarenas, estado Miranda. La inauguración tendrá lugar este viernes 14 de noviembre en la Avenida Intercomunal con Calle Intercomunal.

Celebración y Ofertas de Lanzamiento

Para celebrar este importante hito, Rio Supermarket ofrecerá ofertas de inauguración en más de 800 productos de todas las categorías, invitando a la comunidad de Guarenas y zonas cercanas a disfrutar de una nueva opción de compra con confianza y conveniencia.

El evento de apertura contará con la presencia de invitados especiales como Viviana Gibelli, medios de comunicación e influencers. Además, habrá shows en vivo y degustaciones para el disfrute de todos los asistentes.

Un Espacio Moderno y Completo

Este nuevo establecimiento subraya el compromiso de Rio Supermarket de acercar productos de calidad, excelente servicio y precios competitivos a más familias venezolanas. La tienda dispone de modernas instalaciones con un área de uso para el público de 2410 m2, que incluye:

Panadería

Charcutería

Carnicería

Víveres

Bodegón

Farmacia

Un amplio estacionamiento con capacidad para más de cien vehículos.

Todo ha sido diseñado para brindar una experiencia de compra cómoda y completa a los habitantes de Guarenas.

Compromiso con el Desarrollo Local

Con esta nueva sucursal, Rio Supermarket está generando un impacto positivo en la economía local, creando más de 250 empleos directos y más de 500 indirectos en la zona.

Jennifer Fernández, Gerente de Mercadeo de Rio Supermarket, declaró:

"Con esta inauguración, Rio Supermarket reafirma su compromiso con el desarrollo económico local, la generación de empleo y el fortalecimiento del sector comercial en Venezuela."

Esta apertura en Guarenas es la tercera que concreta Rio Supermarket en el 2025, siendo la de Guatire la penúltima (inaugurada el 22 de agosto). Este ritmo de crecimiento lo consolida como la empresa de retail con mayor expansión en el país.

