Toyota y Cobretag lanzan campaña exclusiva para conductores en Venezuela

Toyota de Venezuela y Cobretag anuncian una alianza estratégica crucial para la seguridad vial y la economía de los conductores venezolanos. Los clientes que participen en la campaña de reemplazo de bolsas de aire recibirán una recompensa especial: un cupón de $50 USD y 6 pases gratuitos en peajes.

La iniciativa forma parte del "Llamado Toyota" (Recall) y estará vigente hasta el 22 de diciembre de 2025.

Modelos Toyota Incluidos en el Llamado

La campaña está dirigida específicamente a propietarios de los siguientes seis modelos:

Corolla (2003-2015)

Yaris (2006-2009)

Fortuner (2006-2012)

Hilux (2006-2019)

4Runner (2015-2016)

Etios (2017)

Participar es Rápido, Seguro y Gratuito

El proceso para verificar y obtener el reemplazo, así como los beneficios exclusivos, es sencillo:

Verificación en Línea: Ingrese su número de serie VIN/NIV en la página de Recall oficial de Toyota (Llamado Toyota) para confirmar si su vehículo está afectado por la campaña. Agendamiento de Cita: Si su vehículo necesita el cambio, programe una visita en un concesionario autorizado a través de www.toyota.com.ve. Cambio y Recepción de Beneficios: El reemplazo de la bolsa de aire es sin costo alguno .

Reciba un cupón de $50 USD para usar en accesorios, repuestos o servicios a su elección, mejorando la experiencia de mantenimiento de su Toyota.

Los usuarios de Cobretag reciben, adicionalmente, un cupón especial con 6 pases gratuitos en peajes a nivel nacional, tras completar el cambio.

Prioridad: La Seguridad Vial

El reemplazo de la bolsa de aire no es un mantenimiento rutinario, sino una actualización de seguridad crítica. Actuar ahora es fundamental para garantizar la máxima protección.

Dato Importante: Esta campaña cuenta con la aprobación oficial de la SUNDDE, bajo el código SUNDDE/ICGPJ/PROMOCIÓN/01783/2025, lo que respalda su seriedad y el compromiso inquebrantable de Toyota con la seguridad de sus clientes.

Toyota de Venezuela invita a todos los propietarios de los modelos mencionados a verificar su VIN, agendar su cita y asegurar su bienestar mientras disfrutan de los beneficios exclusivos.

