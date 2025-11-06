Parque Industrial Caucho inicia plan de recuperación

Suscríbete a nuestros canales

El Parque Industrial Caucho —la antigua y emblemática planta de Goodyear, ubicada estratégicamente en el estado Carabobo— ha iniciado formalmente su Plan de Recuperación de Capacidades de Producción en el mes de octubre, respaldado por un sólido grupo de inversionistas internacionales.

El objetivo central de este plan es ambicioso: no solo alcanzar, sino superar los niveles históricos de manufactura de estas instalaciones, consideradas las más grandes y tecnológicamente avanzadas del país en el sector del caucho.

Fase inicial y alcance estratégico

Las labores de reactivación comenzaron con una fase intensiva de limpieza, mantenimiento y reacondicionamiento integral de toda la infraestructura. Este esfuerzo marca el inicio de una estrategia que busca garantizar la sostenibilidad operativa del complejo industrial y reposicionarlo rápidamente como un actor clave en la producción nacional y regional.

El plan de inversión y recuperación contempla varios pilares fundamentales:

Tecnología y Competitividad: Incorporación de nuevas tecnologías de producción y modernización de equipos.

Experiencia Acumulada: Aprovechamiento de la vasta experiencia y el know-how acumulado durante más de 60 años de trabajo especializado .

Generación de Valor: Fortalecer la competitividad del parque y generar valor agregado para la industria venezolana en su conjunto.

Impacto en la reactivación industrial de Carabobo

La reactivación del Parque Industrial Caucho representa un paso trascendental hacia la reactivación del aparato productivo en Carabobo, un estado con gran vocación industrial.

Este proyecto responde al compromiso de los inversionistas por impulsar el desarrollo industrial del país, operando bajo criterios estrictos de eficiencia, innovación y sostenibilidad, y con la promesa de generar nuevas fuentes de empleo especializado.

Visite nuestra sección de Agenda Empresarial

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube