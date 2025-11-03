Bancaribe: 71 años transformando la banca venezolana con innovación

Suscríbete a nuestros canales

Bancaribe celebra 71 años de trayectoria ininterrumpida, desde su fundación en Puerto Cabello en 1954. La institución financiera conmemora un camino marcado por la transparencia, la excelencia y una visión estratégica que le ha permitido anticipar y liderar la evolución del sector en Venezuela.

La historia de Bancaribe trasciende los indicadores financieros, construyendo un legado de confianza y propósito que conecta generaciones.

Liderazgo en Innovación y Transformación Digital

Juan Carlos Dao, presidente de Bancaribe, destaca que la innovación y sostenibilidad son los pilares de la transformación institucional, demostrando que es posible combinar un sólido desempeño financiero con un impacto social positivo.

Desde 2019, Bancaribe se ha consolidado como un referente en la transformación digital del sistema financiero venezolano. Impulsado por la innovación y una atención cercana al cliente, el banco desarrolla constantemente soluciones ágiles y versátiles que:

Mejoran significativamente la experiencia bancaria.

Garantizan la protección de los datos.

Responden a las necesidades reales de sus usuarios.

Estos avances se proyectan a través de sus pilares estratégicos: Bancaribe Digital y Bancaribe Responsable.

Banca con Propósito: Pioneros en Sostenibilidad

En paralelo a su evolución digital, Bancaribe ha asumido un rol activo en la construcción de una banca con propósito. Es el primer banco del país en suscribir los Principios para la Banca Responsable de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI).

Esta adhesión reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la inclusión, lo cual se materializa en:

Iniciativas, productos y alianzas diseñadas para generar un impacto positivo.

Una gestión que promueve prácticas sostenibles y la eficiencia operativa.

Fortalecimiento de la relación con todos los actores del ecosistema financiero.

Celebrando Desempeño y Visión de Futuro

Tras 71 años acompañando a sus grupos de interés y ofreciendo soluciones alineadas con sus necesidades, Bancaribe consolida su trayectoria. El talento humano de la institución es reconocido como el motor principal de esta transformación.

Para finalizar, el presidente Dao resaltó:

“Hoy, Bancaribe celebra una trayectoria construida sobre confianza, desempeño y visión estratégica, lo que hace que seamos el quinto banco con mayor fortalecimiento patrimonial en el país. Con la misma convicción avanzamos, conectados con las vidas de quienes crecen junto a nosotros”.

Bancaribe

Visite nuestra sección de Agenda Empresarial

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube