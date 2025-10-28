Rio Supermarket lanza al mercado su heladería de yogurt griego Santorini

Suscríbete a nuestros canales

Santorini Greek Frozen Yogurt hizo su lanzamiento oficial en Caracas, en los espacios de Nebo (C.C. Casa Mall), presentando su innovadora propuesta: un helado de yogur griego cremoso, de alta calidad y, lo más destacado, una política de “sin límites y sin costo adicional” al escoger toppings y syrups.

Apertura Simultánea de Siete Tiendas

La marca anunció una apertura simultánea de siete sucursales en cuatro regiones del país este sábado 25 de octubre de 2025: Caracas, Lechería, Barquisimeto y Margarita.

Las ubicaciones de las siete tiendas son:

Caracas (4 sedes): Río Supermarket Lomas del Sol, El Cigarral, Los Palos Grandes y GUUAO Sambil La Candelaria.

Margarita: GUUAO Sambil Pampatar.

Anzoátegui: Río Supermarket Lechería.

Lara: Río Supermarket Barquisimeto.

Las aperturas se realizarán a las 3:00 PM en Nueva Esparta, Lara y Anzoátegui, y a las 5:00 PM en la capital.

Un Evento de Lanzamiento al Estilo Griego

El evento de lanzamiento transportó a los invitados a la isla de Santorini, Grecia, con la animación de las presentadoras de televisión Andeina Castro, Lizcar Valle y Dariana Alvarado. La ambientación musical estuvo a cargo de la violinista Adriana Von Büren y el grupo Cinéticos. También se sorteó de un Toyota Corolla Cross 0KM

Para celebrar su llegada, Santorini lanzó un sorteo nacional con un premio mayor: un impresionante vehículo Corolla Cross 2025 0KM. Para participar, los clientes deberán comprar tres helados en cualquier presentación y recibirán un ticket con su compra.

La gerente de mercadeo de Río Supermarket, Jennifer Fernández, destacó: “Santorini es una marca en donde el cliente no tiene límites para poder crear lo que más le guste, permitiéndoles vivir una experiencia única en el mercado de helados de yogur griego”.

Fernández finalizó expresando su satisfacción por la receptividad y anunció planes de expansión a quince sucursales en más regiones del país en los próximos meses.

