Laser Airlines eleva la experiencia culinaria en su ruta Caracas-Madrid

Laser Airlines anuncia una propuesta gastronómica exclusiva para su ruta Caracas-Madrid, resultado de una colaboración de alto nivel con el chef Fernando Franjo del reconocido restaurante Urrutia.

Inspirado en la fusión cultural, este nuevo menú es una verdadera travesía culinaria que conecta la tradición española con ingredientes y sabores venezolanos, logrando un balance perfecto entre lo clásico y lo innovador.

Un Menú Diseñado para Cada Clase

Clase Ejecutiva: Lujo y Variedad

Los pasajeros de Clase Ejecutiva disfrutarán de una experiencia premium con platos rotativos de alta cocina:

Entradas: Opciones selectas como salpicón de mariscos o domos de salmón ahumado.

Platos Principales: Lomito grillado, pargo en salsa cítrica o pastas mediterráneas.

Desayuno: Alternativas dulces y saladas como torrijas de Alicante o panquecas de espinaca con pollo criollo.

Toque Dulce: Cada comida se complementa con panes artesanales y postres exclusivos del chef pastelero Elvis Rojas.

Laser Airlines

Clase Turista: Sabor Ibérico y Balance

En Clase Turista, la oferta mantiene un sello ibérico con platos frescos y balanceados:

Opciones Principales: Ensaladas frescas, pollo en salsa de mostaza, pasta con champiñones o carne con vegetales.

Desayuno: Focaccia artesanal con jamón y queso gouda.

Compromiso con la Experiencia Integral

Cada ciclo del menú ha sido cuidadosamente diseñado para garantizar variedad y calidad, ofreciendo alternativas frescas, reconfortantes, vegetarianas y balanceadas a lo largo del trayecto.

Con esta iniciativa, Laser Airlines reafirma su compromiso de brindar una experiencia de vuelo integral, donde el sabor, el confort y la atención al detalle son pilares fundamentales.

Más información: Visita laserairlines.com o sigue la cuenta en Instagram @laserairlinesoficial.

Laser Airlines

