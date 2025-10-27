BBVA Provincial lanza la nueva tarjeta débito con tecnología contactless

BBVA Provincial presenta su nueva Tarjeta Débito BBVA Provincial, una solución innovadora diseñada para simplificar la vida de sus clientes al integrar todas sus cuentas en un único instrumento de pago.

Esta nueva propuesta se alinea con la visión del banco de ofrecer una experiencia cada vez más simple y confiable, reuniendo funcionalidad, protección y sostenibilidad en un solo producto.

Innovación y flexibilidad para el día a día

La Tarjeta Débito BBVA Provincial permite a los clientes unificar todas sus cuentas —tanto en bolívares como en divisas— en un solo medio de pago, lo que representa una mejora significativa en la gestión diaria de sus finanzas.

Su diseño versátil facilita su uso global, ya que está habilitada para:

Compras en puntos de venta nacionales e internacionales.

Pagos en línea, incluyendo la afiliación a plataformas digitales y servicios por suscripción.

Retiro de efectivo en cajeros automáticos dentro y fuera del país.

Además, está equipada con tecnología contactless (sin contacto), lo que permite realizar pagos de forma ágil y rápida en comercios y servicios, integrándose a un ecosistema de pagos moderno y eficiente.

Más seguridad y compromiso ambiental

Pensando en la tranquilidad de sus usuarios, la tarjeta incorpora características físicas que elevan los estándares de seguridad:

Diseño cardless : No incluye banda magnética ni panel de firma, disminuyendo el riesgo de fraudes por clonación.

Innominada: Su naturaleza innominada protege la identidad del cliente en caso de extravío o robo.

Otro aspecto distintivo es su compromiso con la sostenibilidad. La tarjeta está fabricada en su totalidad con PVC 100% reciclado, reafirmando el propósito de BBVA Provincial de impulsar soluciones que contribuyan a la protección ambiental desde el diseño mismo del producto.

La Tarjeta Débito BBVA Provincial ya se encuentra disponible. Los clientes pueden solicitarla directamente en cualquiera de las oficinas comerciales del banco y recibirla de forma inmediata. Esta nueva tarjeta simboliza una forma de relacionarse con el banco: más ágil, práctica y totalmente alineada con las necesidades de la vida moderna.

