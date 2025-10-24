Valencia se prepara a la llegada de la cuarta edición CLX Night Run

Suscríbete a nuestros canales

El 23 de octubre de 2025 en la sede de Multimax, Avenida Bolívar Norte, Valencia se dio la rueda de prensa oficial para la CLX Night Run 4ta Edición. En este encuentro con los medios, los organizadores despejaron las dudas y revelaron los detalles que confirman que esta nueva entrega, pautada para el próximo 8 de noviembre, que estima superar con creces las tres ediciones anteriores. Bajo la promesa de un evento "más ambicioso” aumentando significativamente la participación de años anteriores.

Una "Experiencia Increíble" para Más de 2500 Runners

Los organizadores CLX group siendo vanguardistas en el área tecnológica en Venezuela reafirman su compromiso con el deporte con nuevas implementaciones tecnológicas orientadas a la dinámica de la carrera con la implementación de chips de tracking no retornables para cada corredor, que marcarán el tiempo en cada uno de los puntos de control del recorrido, junto a Carabobo runners quienes prestaron nuevamente su apoyo para optimizar la logística de la actividad y brindar la mejor experiencia para los más de 2500 participantes que se esperan. La CLX Night Run 4ta Edición no solo busca incentivar un estilo de vida saludable, sino también ofrecer un ambiente festivo con stands interactivos y una ruta pensada no únicamente para la comunidad runner, si no para toda la familia.

La carrera nocturna se perfila, como describió Maricela Briceño, gerente de mercadeo de CLX Group “un compromiso del CEO de la marca Nasar Ramadan Dagga Mujamad, en brindar experiencias increíbles que unan en una celebración familiar con la comunidad runner en esta nueva edición en Valencia” consolidando la tradición en la ciudad con el apoyo de grandes marcas patrocinantes que apuestan por el deporte en Venezuela y permiten sumar una gran gama de premios para las diferente categorías.

Regreso de caramelos de cianuro a valencia

Uno de los puntos destacados en la planificación de esta cuarta entrega de la CLX Night Run es la celebración con un imponente cierre musical. El evento culminará en el Wynwood Park con el concierto de la icónica banda venezolana Caramelos de Cianuro, un anuncio que ha generado gran expectativa, ya que la agrupación lleva aproximadamente dos años sin presentarse en Valencia. Esta edición no solo eleva la vara deportiva, sino que también ofrecerá un espectáculo musical del más alto nivel que acompañará el esfuerzo de los corredores después de los 7Km de carrera y para los amantes de la musica que no son parte de la actividad deportiva quienes también podrán adquirir sus entradas para el concierto a travez de clxnightrun.com, de esta manera la CLX Night Run no solo promete ser un hito deportivo en Carabobo sino una celebración masiva para todos los locales y visitantes de distintas regiones del país.

Visite nuestra sección de Agenda Empresarial

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube