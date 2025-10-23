Aprendizaje

Asobanca impulsa la educación financiera en jóvenes con taller interactivo

La actividad se llevó a cabo en la Escuela Técnica Fe y Alegría "La Rinconada", donde 200 estudiantes de educación media (entre 13 y 17 años) participaron

En el marco de su Mes de la Educación Financiera y bajo el lema “La educación es la mejor inversión”, la Asociación Bancaria de Venezuela (Asobanca) realizó una jornada de formación dirigida a jóvenes, como parte de su compromiso con la inclusión y la educación financiera en el país.

La actividad se llevó a cabo en la Escuela Técnica Fe y Alegría “La Rinconada”, donde 200 estudiantes de educación media (entre 13 y 17 años) participaron en el taller “Trading y Finanzas para Niños y Adolescentes”. Esta iniciativa fue el resultado de una alianza con la fundación Fe y Alegría y contó con el apoyo de Neurologyk, un centro especializado en psicopedagogía y educación financiera, reconocido por su enfoque innovador y dinámico.

Aprendizaje Interactivo y Lúdico

El taller, facilitado por Wolfgang Hoffman y Francis Bell, ofreció una experiencia formativa completamente interactiva. Combinó teoría, juegos, dinámicas de grupo y simulaciones de mercados para potenciar en los jóvenes un manejo financiero responsable que les será útil en su vida personal y estudiantil.

Los estudiantes abordaron temas clave como:

  • La historia del dinero y su rol social.

  • La relación entre bienestar y finanzas personales.

  • Principios básicos de trading e inversión.

Además, participaron en actividades prácticas como el juego de mesa “Cripto de Papel”, una simulación del mercado de criptomonedas que les permitió experimentar conceptos como riesgo, volatilidad y estrategia financiera de forma lúdica. También hubo espacios para la reflexión individual y grupal sobre el ahorro, el consumo responsable y las metas financieras personales, promoviendo una visión integral del bienestar económico.

Compromiso Institucional y Agenda Amplia

Esta jornada, enmarcada en la iniciativa “Asobanca en la Escuela”, es una muestra del compromiso continuo de la Asociación para promover una ciudadanía más consciente, responsable y preparada para los desafíos del futuro.

El Mes de la Educación Financiera se complementa con una agenda más amplia de actividades programadas por Asobanca, incluyendo:

  • Talleres especializados dirigidos a profesionales y CEOs, con temáticas como “Herramientas de Agile Project Management para Áreas Legales”, “Abogacía 4.0: Inteligencia Artificial” e “Inteligencia Artificial para CEOs”, con el fin de impulsar la innovación y la adaptación tecnológica.

  • Actividades de “Asobanca en el campus”, cuya primera edición se realizó el 9 de octubre en la Universidad Central de Venezuela (UCV) con una charla para estudiantes del Programa Samuel Robinson.

