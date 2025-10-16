Purolomo lanza la campaña “Sí rinde, ¡rállalo!”

Purolomo, la reconocida marca venezolana con casi seis décadas de trayectoria en el mercado de proteínas, presenta su nueva campaña publicitaria: “Sí rinde, ¡rállalo!”. Esta iniciativa busca convertir un hábito cotidiano del consumidor en una tendencia a nivel nacional, promoviendo una forma práctica, creativa y significativa de maximizar el rendimiento y el disfrute de los embutidos en la mesa.

Inspirada en el ingenio del consumidor venezolano, la campaña centraliza la acción de rallar el embutido como un gesto que multiplica los momentos compartidos.

“Esta campaña nace de un hábito que muchos practican pero pocos comentan: rallar el jamón hace que rinda más, se comparta mejor y se integre con facilidad en el día a día de todas las generaciones”, explica Andreína Barrera, gerente de mercadeo de Purolomo. La marca subraya que este método solo ofrece el resultado deseado con productos de calidad, por lo que propone celebrar este ingenio como parte de la identidad alimentaria venezolana.

Más que productos: experiencias que conectan

Con 58 años de presencia, Purolomo reafirma con esta campaña su compromiso de cercanía con el consumidor, basándose no solo en la calidad, sino en la empatía con la cotidianidad.

“Después de 58 años, nos toca contar quiénes somos. Somos confianza, pasión, orgullo. Somos mucho más que productos: somos experiencias que acompañan momentos simples pero valiosos”, añade Barrera. La frase “Rállalo” se integra al vocabulario popular con un sentido de picardía, humor y practicidad, celebrando que “lo que tenemos rinde mucho más cuando se comparte… y también cuando se ralla.”

Compromiso con la excelencia y certificación de calidad global

Como parte de su evolución y compromiso con la excelencia operativa, la empresa anunció un hito reciente: la obtención de la certificación FSSC 22000 hace dos meses. Este lineamiento mundial establece rigurosos estándares en materia de inocuidad, defensa del consumidor y prevención de fraudes alimentarios.

Ricardo Montenegro, director comercial de Purolomo, destacó la relevancia de este logro: “Esta certificación no solo nos diferencia: nos compromete aún más con quienes confían en nosotros. FSSC 22000 representa un estándar global, y contar con él es una garantía para nuestros consumidores y un valor agregado para quienes nos eligen como proveedores”.

Esta certificación, que será obligatoria para proveedores a partir de 2024, posiciona a Purolomo como la única empresa del sector en Venezuela que cumple con sus tres normas fundamentales, convirtiéndola en un aliado estratégico para marcas y distribuidores que buscan calidad con respaldo internacional y oportunidades de exportación.

Con este reconocimiento y el lanzamiento de la campaña “Sí rinde, ¡rállalo!”, Purolomo consolida su liderazgo en la industria alimentaria venezolana, reafirmando su rol como referente en prácticas responsables, transparencia y el cuidado de su consumidor.

