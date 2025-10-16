¡Regresan las "100 horas de promoción" de tiendas DAKA!

Suscríbete a nuestros canales

Tiendas DAKA, la cadena líder en electrodomésticos y tecnología en Venezuela, anuncia con entusiasmo el regreso de su evento de ofertas más esperado del año: las "100 Horas de Promoción".

Durante cuatro días ininterrumpidos de súper descuentos, los clientes tendrán la oportunidad de adquirir sus productos soñados a precios insuperables. Las ofertas se llevarán a cabo desde el jueves 16 hasta el domingo 19 de octubre, disponibles en todas las sucursales de Tiendas DAKA a nivel nacional.

La Gran Oportunidad para Renovar Cada Espacio

Las "100 Horas de Promoción" son más que un evento de descuentos; se han consolidado como una tradición que permite a miles de venezolanos equipar o modernizar sus hogares y negocios con productos de alta calidad, marcas de respaldo internacional y el mejor precio del mercado.

Este año, la promoción abarcará más de 5.000 productos con descuentos y promociones especiales en categorías clave:

Tecnología de Punta: Televisores, smartphones, laptops y equipos de audio de las marcas más reconocidas.

Línea Blanca y Electrodomésticos: Neveras, aires acondicionados, cocinas, cafeteras, aspiradoras y más para facilitar la vida diaria.

Hogar y Descanso: Colchones, almohadas, lencería de cama, toallas y cortinas de baño.

“Las 100 Horas de Promoción se han consolidado como el evento de ventas más importante del año para la familia venezolana. Nuestra misión es ofrecerles todo lo necesario al mejor precio del mercado. Este 2025, hemos trabajado arduamente para superar todas las expectativas, asegurando no solo los precios más bajos, sino también una amplia disponibilidad de inventario y la calidad de servicio que nos distingue”, afirmó Darwin Pérez, gerente nacional de Mercadeo de Tiendas DAKA.

Experiencia de Compra Optimizada y Segura

Para garantizar una experiencia de compra fluida y cómoda, Tiendas DAKA ha implementado medidas especiales en todas sus tiendas, incluyendo horarios extendidos de atención y protocolos de seguridad para recibir la gran afluencia de visitantes.

La invitación es a seguir las redes sociales @TiendasDaka para obtener un adelanto de las ofertas, conocer los horarios específicos por sucursal, y descubrir las dinámicas y sorpresas que se revelarán.

¡Prepara tu lista! Las "100 Horas de Promoción" son la oportunidad perfecta para obtener lo mejor en tecnología y electrodomésticos al precio que siempre soñaste.

