¡Llegó la venta aniversario de MultiMax con precios nunca antes vistos!

Suscríbete a nuestros canales

Desde la apertura de su primera sede en Valencia, MultiMax ha construido una comunidad que comparte su visión por la calidad y la excelencia, sumando alianzas con más de 500 marcas nacionales e internacionales increíbles, presentes en sus 46 sucursales en todo el país, incluidos los estados: Carabobo, Aragua, Miranda, Lara, Zulia, Falcón, Caracas, Mérida, Táchira, Trujillo, Portuguesa, Apure, Anzoátegui, Barinas, Nueva Esparta, Sucre, Bolívar y Yaracuy.

Por todo esto y más, MultiMax es considerada como la tienda multimarca más grande de Venezuela.

“Cumplimos un año más a tu lado y lo celebramos contigo, agradeciendo a cada familia venezolana por ser parte de esta historia que ya tiene seis años y que crece cada día más. En MultiMax, nuestro principal compromiso sigue siendo con ustedes, con su bienestar y con el desarrollo del país. Vamos por más, Venezuela”, expresó Nasar Ramadan Dagga Mujamad, presidente de CLX Group y MultiMax.

¡Llegó la Venta Aniversario a MultiMax!

Para conmemorar su sexto aniversario, la multimarca líder en el país anunció su esperada “Venta Aniversario”, una semana llena de productos a precios especiales nunca antes vistos, promociones únicas y sorpresas exclusivas en sus tiendas en todo el país.

Durante la Semana Aniversario de MultiMax, podrás conseguir una amplia selección de televisores, neveras, lavadoras, aires acondicionados, electrodomésticos, artículos del hogar, muebles, lencería, juguetes y mucho más, para que diseñes el hogar de tus sueños con lo mejor, de las mejores marcas, y lo encuentres en un solo lugar.

Los modernos televisores QLED FULL HD de 40’’, así como los modelos Ultra HD 4K de 50’’ y 55’’ se suman a la lista de ofertas como las opciones más novedosas en pantallas, para que disfrutes de una calidad audiovisual de otro mundo, a full color y máximo contraste, a la hora de ver tus series favoritas.

Mientras que, aquellos que buscan una opción perfecta para alcanzar la temperatura ideal de su hogar, Condesa presenta su línea de aires acondicionados de ventana y tipo Split, una opción increíble para refrescar sus hogares a un precio insuperable.

Pasando al área de cocina, los fanáticos de las recetas encontrarán en Multimax esos equipos de Kucce que no pueden faltar en sus hogares, desde cafeteras, licuadoras, robots de cocina, freidoras de aire y mucho más, con lo que podrán preparar en pocos minutos tus comidas favoritas de una forma más fácil y rápida.

Seis años haciendo historia en Venezuela

Desde su creación en 2019, MultiMax se ha consolidado como un referente del comercio en Venezuela, generando más de 6 mil empleos directos y 4,8 mil indirectos en todo el país. Durante estos seis años, la multimarca ha llevado a millones de hogares un amplio abanico de productos de excelente calidad y a precios insuperables, demostrando su compromiso con la atención al cliente, la innovación y la familia venezolana.

A través de sus cuentas, @multimax en Facebook e Instagram, la multimarca ofrece a sus clientes un canal oficial a través del cual enterarse de las últimas noticias, novedades, promociones y eventos en todo el territorio venezolano. Asimismo, cuentan con una página web, www.multimax.com.ve, donde los usuarios pueden adquirir cualquier producto disponible de forma online, con delivery a cualquier parte del territorio nacional.

Comprometidos con su clientela, en 2022, se creó PriorityMax, una membresía VIP pensada para premiar la fidelidad los venezolanos que confían en la multimarca. La medida fue excelentemente recibida por el público, y actualmente, cuenta con más de 500 mil afiliados en todo el país.

En 2024, la experiencia de este club VIP fue mejorada con CrediMax, permitiendo a sus afiliados aprovechar por primera vez una alternativa de financiamiento con el cual adquirir productos por cuotas sin intereses en MultiMax. A partir de este año, este sistema evolucionó para ofrecer muchas más ventajas a sus usuarios, como la posibilidad de poder comprar cualquier día de la semana.

PriorityMax: Innovación y beneficios exclusivos

Si eres cliente PriorityMax, podrás disfrutas de los beneficios exclusivos que vienen con la membresía premium de MultiMax, con acceso a anticipado a la tienda, caja rápida, atención de primer nivel, así como la posibilidad de comprar por cuotas, sin intereses, a través de CrediMax.

Adquiere tus productos favoritos y cancela tu deuda a plazos mientras participas por premios increíbles cada mes con la multimarca más grande de Venezuela. Si es la primera vez que compras con el sistema de crédito de MultiMax, obtendrás un cupo de $200, con el que podrás pagar en seis cómodas cuotas quincenales tras abonar un 40% del valor total de su compra como inicial.

A medida que cumples puntualmente con tus pagos, o si realizas un pronto pago antes de los 45 días, puedes ascender de categoría y aumentar el límite para obtener mayor flexibilidad y accesibilidad. En su nivel máximo, CrediMax Diamond te ofrece un límite de $1000 que puedes pagar en 10 cuotas con solo un 10% de inicial.

MultiMax Aniversario 6

En su sexto aniversario, MultiMax reafirma su compromiso de seguir apostando por Venezuela, por su talento, por su gente y por su crecimiento.

“Gracias Venezuela, por creer en nosotros e inspirarnos cada día a dar lo mejor. Este aniversario lo queremos celebrar contigo, porque eres una parte fundamental de nuestros logros, y sin ti, nada de esto sería posible. Seguiremos trabajando para llevar la mejor tecnología a todo el país” expresó Nasar Dagga.

Sigue a @multimax en Facebook e Instagram, y descubre todas las novedades, promociones y eventos del sexto aniversario. También puedes ingresar a www.multimax.com.ve para conocer el catálogo completo y vivir la experiencia de la multimarca más grande de Venezuela.

Nota de prensa

isite nuestra sección de Agenda Empresarial

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube